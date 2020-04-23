Ситуация с коронавирсом в Мурманске: Роспотребнадзор пока не может оценить масштаб бедствия в колонии в Ревде

23 Апр 2020 2020-04-23T13:54:28+03:00

Еще предстоит выяснить, как инфекция оказалась в колонии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Откуда в исправительную колонию в Ревде попал коронавирус? Этот вопрос сейчас волнует и северян, и самих осужденных, и их родственников. Однако ответа на этот вопрос пока нет.

- Произведен забор 135 биологических материалов. Сейчас проводится их исследование, - сообщила глава Роспотребнадзора Мурманской области Лена Лукичева. – В исправительном учреждении введен полный карантин. Все этапы в обязательном порядке будут проходить 20-дневный карантин. Отменены краткосрочные и длительные свидания.

По словам Лены Александровны, эпидемиологические мероприятия в колонии проводятся в полном объеме для того, чтобы не произошло распространение опасной инфекции.

- Откуда в ИК-23 попал COVID-19? Об этом говорить рано. Идет эпидемиологическое расследование, - отметила глава регионального Роспотребнадзора.

Напомним: ГИБДД и Роспотребнадзор будут проверять общественный транспорт и такси на соблюдение ограничительных мер. Рейды будут проходить как минимум раз в день.

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