2020-04-23T12:07:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Мурманской области открываются МФЦ

Чтобы туда попасть, нужна обязательная предварительная запись
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
Многофункциональные центры Заполярья возвращаются к очной работе.Многофункциональные центры Заполярья возвращаются к очной работе.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Из-за коронавируса работа многофункциональных центров Мурманской области сейчас ограничена, многие услуги оказываются дистанционно, в электронной форме. Однако для получения некоторых документов необходимо именно личное присутствие, что было невозможно до сегодняшнего дня. Теперь МФЦ вновь открывают свои двери, но будут работать только по предварительной записи. В организации примут все необходимые меры, чтобы не допустить распространения опасной инфекции.

- Чтобы попасть в МФЦ, необходимо предварительно записаться по телефону call-центра: 8 (8152) 99-40-40, режим работы можно узнать на портале covid.gov-murman.ru. Вам назначат дату и время посещения, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

Обязательное условие для похода в МФЦ - отсутствие признаков простуды. Если чувствуете, что заболеваете, стоит перенести визит и вызвать врача. Также при посещении учреждения нужно использовать средства индивидуальной защиты - маски, перчатки, соблюдать социальную дистанцию в два метра. В помещении одновременно смогут находиться не больше десяти человек (с учётом работников).

С 23 апреля открывается предварительная запись на посещение МФЦ, начиная с 27 апреля. Во время работы в помещениях центров проводится обязательная влажная уборка и дезинфекция.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Мурманске, последние новости на 23 апреля 2020 года: 606 зараженных, 61 выздоровевших и 3 человека умерли. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 23 апреля 2020 года (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Главный санитарный врач Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «У 90% зараженных болезнь протекает бессимптомно»
В окрестностях Мончегорска бродит росомаха
В Мурманской области санавиация спасла годовалого малыша из Краснощелья
Ситуация с коронавирсом в Мурманске: Роспотребнадзор пока не может оценить масштаб бедствия в колонии в Ревде
Почему количество заболевших коронавирусом в Апатитах и Кировске растет
Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «У нас шесть пациентов в тяжелом состоянии, пять из них подключены к аппаратам ИВЛ»
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: ГИБДД и Роспотребнадзор будут проверять общественный транспорт и такси на соблюдение ограничительных мер
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Мурманской области открываются МФЦ
Карантин в Печенгском районе из-за коронавируса: Выезд из района ограничен с полудня 23 апреля
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: индекс самоизоляции в Мурманске на 23 апреля 2020 года составил 3,1 балла
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Со стройки в Белокаменке в Екатеринбург вылетело 200 рабочих
Результат на лицо: в Заполярном обновили памятник Владимиру Ленину
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: кардиологию Мончегорска закрыли на карантин из-за коронавируса
Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 23 апреля 2020 года: 606 зараженных, 61 выздоровевших и 3 человека умерли
В каких случаях при выходе из дома во время режима самоизоляции из-за коронавируса в Мурманской области надо брать с собой объяснительную