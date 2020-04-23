Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Мурманской области открываются МФЦ

23 Апр 2020 2020-04-23T12:07:18+03:00

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Из-за коронавируса работа многофункциональных центров Мурманской области сейчас ограничена, многие услуги оказываются дистанционно, в электронной форме. Однако для получения некоторых документов необходимо именно личное присутствие, что было невозможно до сегодняшнего дня. Теперь МФЦ вновь открывают свои двери, но будут работать только по предварительной записи. В организации примут все необходимые меры, чтобы не допустить распространения опасной инфекции.

- Чтобы попасть в МФЦ, необходимо предварительно записаться по телефону call-центра: 8 (8152) 99-40-40, режим работы можно узнать на портале covid.gov-murman.ru. Вам назначат дату и время посещения, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

Обязательное условие для похода в МФЦ - отсутствие признаков простуды. Если чувствуете, что заболеваете, стоит перенести визит и вызвать врача. Также при посещении учреждения нужно использовать средства индивидуальной защиты - маски, перчатки, соблюдать социальную дистанцию в два метра. В помещении одновременно смогут находиться не больше десяти человек (с учётом работников).

С 23 апреля открывается предварительная запись на посещение МФЦ, начиная с 27 апреля. Во время работы в помещениях центров проводится обязательная влажная уборка и дезинфекция.

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