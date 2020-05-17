Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 17 мая 2020 года: 2644 заболевших и 768 выздоровевших

Несколько дней подряд статистика по коронавирусу радовала северян. 15 мая количество заболевших в регионе выросло на 59 человек, 14 мая - на 21, 13 мая - на 43. В правительстве Мурманской области сообщили, что темп прироста новых ковидных больных в регионе удалось снизить - за три недели в пять раз! Но 16 мая число заболевших увеличилось сразу на 93 человека

Впрочем, губернатор Андрей Чибис и ранее говорил, что количество северян с COVID-19 будет расти, ведь в регионе наращивают объем тестирования.

Самый крупный ковидный очаг в Мурманской области - это Белокаменка. Здесь за сутки еще 83 человека заболели коронавирусом и общее число больных на стройке Центра крупнотоннажных морских сооружений выросло до 2228. Еще 416 случаев новой инфекции зарегистрировали в других городах области.

Второй по численности ковидный очаг - это Апатитско-Кировская агломерация: 119 заболевших в Апатитах (+2 за сутки) и 82 в Кировске (+2). До 31 мая закрыт аэропорт "Хибины".

По три новых больных также выявили в Мурманске (общее число 66) и Кольском районе (24).

В других городах области число человек с коронавирусом следующее: 37 - в Печенгском районе, 21 - в Полярном, 35 - в Североморске, 6 - в Снежногорске, 5 - в Оленегорске, 10 - в Мончегорске, 5 - в Полярных Зорях, 2 - в Кандалакше, 1 - в Ковдоре, 3 - в Ловозерском районе.

При этом 768 пациентов выздоровели, а 1870 человек еще находятся на лечении с CoViD-19. К сожалению, с начала пандемии инфекция унесли жизни шести северян.

В Мурманской области сейчас решают важный вопрос: что делать дальше выпускникам? Как будут поступать в колледжи девятиклассники? Правда, если экзамены будут, то вот "Последний звонок" пройдет в онлайн-режиме.

Еще один важный момент - как будут отдыхать дети летом в лагерях.

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