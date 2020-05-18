Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Из 420 пациентов 9 – в тяжелом состоянии и 1 – в крайне тяжелом»

18 Май 2020 2020-05-18T12:35:40+03:00

420 человек, у которых диагностировали коронавирус, остаются в больницах. Фото: Иван МАКЕЕВ

Дмитрий Панычев рассказал, как чувствуют себя больные коронавирусом северяне и рабочие с Белокаменки

Изменить размер текста: A A

Пандемия коронавируса пока не отпускает Кольский полуостров. За сводками оперативного штаба все же не видно до конца, насколько серьезна ситуация.

- У нас 2666 подтвержденных случаев COVID-19. Из них 432 по постоянному населению области. В Белокаменке – 2234 зараженных. Пропорция 15% и 85% сохраняется. Выздоровели 1288 человек. По оперативным данным, из 420 пациентов, которые были госпитализированы, 121 – в состоянии средней тяжести, 9 – в тяжелом, двое из которых подключены к аппаратам ИВЛ в областной больнице, 1 – в крайне тяжелом состоянии, - доложил о состоянии больных коронавирусом министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев. – Среди госпитализированных 70% с внебольничной пневмонией, которая осложнилась течением этого заболевания.

Коечный фонд остается прежним – 798 мест, из которых 303 с подведенным кислородом и 137 с ИВЛ. Не простаивает и развернутый в Междуречье диагностический госпиталь МЧС. Там прошли обследование 734 человека, 368 из них был поставлен диагноз «пневмония». На обсервации находятся 894 жителя области, а на самоизоляции – 1501. Лекарств и средств защиты достаточно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: где в Кольском районе есть больные коронавирусом. В оперативном штабе Кольского района назвали поселки, куда пробралась новая опасная инфекция (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: как будут отдыхать дети этим летом и поедут ли в лагеря на море. Сроки начала летнего отдыха северян уже перенесли на две недели (Подробности)

Глава Роспотребнадзора по Мурманской области рассказала, когда ждать второго и третьего этапов снятия ограничений по коронавирусу. Сейчас в Мурманской области идет первый этап снятия ограничений (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU