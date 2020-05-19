2020-05-19T12:05:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Мурманская область опустилась на восьмое место в рейтинге заболеваемости коронавирусом в России

Заполярье обогнали сразу два региона
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Коронавирус далеко не так быстро распространяется в Мурманской области, как в других регионах.Коронавирус далеко не так быстро распространяется в Мурманской области, как в других регионах.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Еще в конце апреля Мурманская область взяла штурмом пятерку лидеров по количеству заболевших коронавирусом в России. Однако продержалась в компании регионов-миллионников всего несколько дней, а потом была вытеснена на шестое место республикой Дагестан. Эта строчка показалась Заполярью куда уютнее, и оно задержалось здесь на несколько недель.

Но ничто не вечно под луной. Вот уже пару дней как Мурманская область опустилась на восьмое место рейтинга. В гонке по количеству заболевших ее опередили Краснодарский край, где заражено уже 2792 человека, и Свердловская область, где COVID-19 подхватило 2999 местных жителей.

В спину Заполярью дышит Ростовская область с 2645 инфицированными и Калужская область с 2632 заболевшими. Правда, надо отдать должное, в десятке-лидеров у Мурманской области самое маленькое количество летальных исходов. Единственное, что в федеральном рейтинге там фигурирует цифра шесть, а не семь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Из 420 пациентов 9 – в тяжелом состоянии и 1 – в крайне тяжелом». Дмитрий Панычев рассказал, как чувствуют себя больные коронавирусом северяне и рабочие с Белокаменки: (Подробности)

Карта распространения коронавируса в Мурманской области на 18 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших. Рассказываем, как поменялась статистика по заболевшим во всех районах и городских округах (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: жителям Мурманской области раздали больше 500 тысяч масок. Средства защиты для северян были приобретены из внебюджетных денег (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: какие меры в Белокаменке принимают, чтобы погасить эпидемию коронавируса
В Кандалакше рядом со школой нашли завернутый в одеяло труп собаки
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Мурманская область опустилась на восьмое место в рейтинге заболеваемости коронавирусом в России
Стихотворение про Мурманск вошло в топ-20 лучших поэтических произведений Шотландии
Прокуратура проверит свалку инструментов для диализа на улице Полухина в Мурманске
В Североморске опять появилась лужа, для которой создали Instagram
В Мурманской области оставшиеся без выпускных из-за коронавируса дети переводят деньги на благотворительность
Экс-министр здравоохранения Мурманской области находится под подпиской о невыезде
В Апатитах в полуразрушенном боксе нашли череп с зубным протезом
«Даже плитку уложить нормально не можете»: Губернатор Мурманской области потребовал уволить тех, кто принимал сквер у памятника Кирову
Губернатор Мурманской области назвал весеннюю уборку безобразием
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: На общественные работы по благоустройству трудоустроили 30 жителей Мурманской области
В Апатитах откачают лужу, без которой, как говорят горожане, и весна не наступит
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: следователи и прокуратура проверят, выплатили ли медикам, борющимся с коронавирусом, обещанные деньги в полном объеме
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: В Мурманской области на коронавирус обследовали 330 волонтеров и 833 сотрудника общественного транспорта
Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Выплата медикам положена единовременно за риск работы с ковидом без учета часов и смен»
Житель Североморска признался в убийстве парня в ночном клубе
Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Из 420 пациентов 9 – в тяжелом состоянии и 1 – в крайне тяжелом»
В Мурманске подсчитали стоимость пюре с котлеткой
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: жителям Мурманской области раздали больше 500 тысяч масок