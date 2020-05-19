Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Мурманская область опустилась на восьмое место в рейтинге заболеваемости коронавирусом в России

19 Май 2020 2020-05-19T12:05:15+03:00

Коронавирус далеко не так быстро распространяется в Мурманской области, как в других регионах. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Еще в конце апреля Мурманская область взяла штурмом пятерку лидеров по количеству заболевших коронавирусом в России. Однако продержалась в компании регионов-миллионников всего несколько дней, а потом была вытеснена на шестое место республикой Дагестан. Эта строчка показалась Заполярью куда уютнее, и оно задержалось здесь на несколько недель.

Но ничто не вечно под луной. Вот уже пару дней как Мурманская область опустилась на восьмое место рейтинга. В гонке по количеству заболевших ее опередили Краснодарский край, где заражено уже 2792 человека, и Свердловская область, где COVID-19 подхватило 2999 местных жителей.

В спину Заполярью дышит Ростовская область с 2645 инфицированными и Калужская область с 2632 заболевшими. Правда, надо отдать должное, в десятке-лидеров у Мурманской области самое маленькое количество летальных исходов. Единственное, что в федеральном рейтинге там фигурирует цифра шесть, а не семь.

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