Статистика коронавируса в Мурманске: Мурманская область выбыла из пятерки лидеров по количеству заболевших коронавирусом в России

27 Апр 2020 2020-04-27T15:58:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Кто бы мог подумать, что с такими темпами роста количества зараженных коронавирусом Мурманская область пробудет недолго в пятерке лидеров. Напомним: в конце прошлой недели Заполярье замкнуло топ-5 регионов с самым высоким уровнем заболеваемости в России, составив компанию городам-миллионникам. На выходных Мурманская область даже заявила претензии на четвертое место, кажется, всерьез намереваясь подвинуть с него Нижегородскую область, но, к счастью, не только не осилила эту задачу, но и выбыла из пятерки лидеров.

27 апреля Кольский полуостров с 989 подтвержденными случаями COVID-19 занял шестое место в рейтинге заболеваемости. Мурманскую область обогнал Дагестан, где коронавирус подхватило уже 994 человека. Разрыв, как видите, минимальный, и, судя по всему, Заполярье еще поборется за пятую строчку.

Между тем по сравнению со своими, с позволения сказать, соперниками в северном регионе меньше всего случаев летального исхода. Их всего четыре, тогда как в том же Дагестане эта цифра перевалила за десятку. Южная республика также проигрывает Заполярью по количеству выздоровевших: там их в полтора раза меньше – всего 48 человек против наших 71.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Более 100 жителей региона, работающих в Белокаменке, при их желании надо вывезти». Андрей Чибис поручил подготовить для рабочих-северян отдельный обсерватор (Подробности)

Эпидемия коронавируса не остановит стройки в Мурманской области. В Заполярье планируют потратить почти 5 миллиардов рублей на строительство и капремонт объектов (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU