2020-04-27T15:58:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Статистика коронавируса в Мурманске: Мурманская область выбыла из пятерки лидеров по количеству заболевших коронавирусом в России

Заполярье дышит в спину Дагестану
Елена МОЛОДЦОВА
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Коронавирус набирает обороты.Коронавирус набирает обороты.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Кто бы мог подумать, что с такими темпами роста количества зараженных коронавирусом Мурманская область пробудет недолго в пятерке лидеров. Напомним: в конце прошлой недели Заполярье замкнуло топ-5 регионов с самым высоким уровнем заболеваемости в России, составив компанию городам-миллионникам. На выходных Мурманская область даже заявила претензии на четвертое место, кажется, всерьез намереваясь подвинуть с него Нижегородскую область, но, к счастью, не только не осилила эту задачу, но и выбыла из пятерки лидеров.

27 апреля Кольский полуостров с 989 подтвержденными случаями COVID-19 занял шестое место в рейтинге заболеваемости. Мурманскую область обогнал Дагестан, где коронавирус подхватило уже 994 человека. Разрыв, как видите, минимальный, и, судя по всему, Заполярье еще поборется за пятую строчку.

Между тем по сравнению со своими, с позволения сказать, соперниками в северном регионе меньше всего случаев летального исхода. Их всего четыре, тогда как в том же Дагестане эта цифра перевалила за десятку. Южная республика также проигрывает Заполярью по количеству выздоровевших: там их в полтора раза меньше – всего 48 человек против наших 71.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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