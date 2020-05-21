Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в выходные будет принято решение по новому послаблению ограничительных мер

21 Май 2020 2020-05-21T11:39:27+03:00

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Новых заболевших коронавирусом в Мурманской области выявляют каждый день. Есть города, где ситуация уже стабилизировалась, хотя еще недавно она вызывала опасения - речь идет об Апатитах и Кировске. Есть населенные пункты, например, Мончегорск и Оленегорск, где COVID-19 вообще не проявляется.

- На выходных будем принимать решение на продолжение постепенного перехода к привычному образу жизни. Но это будет происходить дифференцировано по территориям в зависимости от того, как там обстоит ситуация, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. - При этом Мурманск, Кольский район и Североморск, наоборот, могут получить ужесточение мер, так как здесь произошло резкое увеличение числа заболевших.

Напомним: согласно последней информации оперативного штаба при правительстве региона, в этих трех муниципалитетах рост заболевших наблюдается день ото дня. В Мурманске - 145 зараженных, Кольском районе - 33 и Североморске - 36.

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