Губернатор Мурманской области Андрей Чибис о ковидном госпитале в Мурмашах: "Я очень надеюсь, что он не будет востребован"

Госпиталь в Мурмашах обещают построить до 30 мая.Фото: Елена МОЛОДЦОВА

Кто бы мог подумать, что инфекционный госпиталь для больных коронавирусом, о котором в конце апреля попросил президента России Владимира Путина губернатор Мурманской области Андрей Чибис, развернут прямо под окнами жителей Мурмашей. За сутки бульдозеры расчистили бывшее летное поле от снега и кустарников, не оставив и следа от любимого некогда северянами места отдыха, пусть и не облагороженного.

За десять дней федеральному застройщику предстоит возвести в поселке на участке 4,2 гектара мобильный госпиталь на 650 коек, хотя еще несколько дней назад его собирались строить в Молочном, но едва ли не в последний момент передумали.

Почему Мурмаши?

- Этот участок отвечает всем требованиям для размещения такого объекта. Во-первых, есть свободная площадь необходимого размера, которая находится в федеральной собственности – в Москве использование земли уже согласовали, - аргументировала выбор расположения будущего госпиталя вице-губернатор Мурманской области Оксана Астахова. - Во-вторых, плоский рельеф. Например, в том же Молочном перепад уровней был с четырехэтажный дом, не говоря уже о наличии скалы. Сейчас бульдозеры расчищают территорию от снега, чтобы геодезисты могли поставить отметки и определить, сколько армирующего материала необходимо подсыпать.

Еще один несомненный плюс участка в Мурмашах – наличие в непосредственной близости подстанции, вырабатывающей электроэнергию, что значительно сократит эксплуатационные расходы.

За десять дней федеральному застройщику предстоит возвести в поселке на участке 4,2 гектара мобильный госпиталь на 650 коекФото: Елена МОЛОДЦОВА

- После того как будет готово основание, на него уложат утеплитель, 2-сантиметровую фанеру и лишь потом линолеум. 90% всех необходимых материалов на площадке уже есть, - говорит Оксана Астахова. – На сегодняшний день на стройке трудятся 47 рабочих, и до конца недели их количество будет увеличено до 130. Им понадобится всего 5 дней на сборку конструктива.

В госпитале предусмотрена так называемая «чистая» зона для врачей и «грязная» - непосредственно со стационаром, отделением интенсивной

терапии, КТ-зоной и проходным коридором с помещением для диагностики. Все блоки будут разделены сантехпропускниками. Пока строители идут в графике (закончить все надо до 30 мая) и не видят рисков отклонения от него.

Мнение «против»

Правда, у этой стройки есть большой минус – она расположена буквально в 100 - 150 метрах от домов, что пришлось, прямо скажем, не по вкусу мурмашинцам.

- Мы, жители этого поселка, живем здесь давно. Почему ночью начали строительство, да еще близи домов? Не согласовали с нами! Почему нет предусмотренной СанПиНами дистанции - 2-3 километра от поселка? Вы временный житель, мы - постоянные, - высказала общее мнение губернатору Нина Андреева.

Негодующие жители вспомнили и про Сангородок, который был построен между Мурмашами и Колой в советское время, а потом распродан, и про свои надежды на возрождение летного поля. Признаться, разговор с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом вышел тяжелый и эмоциональный.

Диалог с мурмашинцами у властей Мурманской области вышел непростым.Фото: Елена МОЛОДЦОВА

- Это резервный быстровозводимый инфекционный госпиталь, который необходим в случае критической ситуации. Я очень надеюсь, что он не будет востребован. Но мы, как ответственные люди, должны иметь дополнительные мощности для самых худших сценариев. Где мы будем лечить заболевших? Мы же не можем все больницы области отвести под ковид, - подчеркнул на встрече с жителями Мурмашей Андрей Чибис. – Самое главное - все конструкции и оборудование останутся в собственности региона. Параллельно проектируем стационарный госпиталь, который с этим оборудованием будет работать десятилетия. Мобильный сангородок в Мурмашах нужен до осени, пока мы не построим стационарную больницу. Мы благодарны президенту и правительству РФ, что поддержали нас в это сложное время.

В частности, задача правительства Мурманской области - не только координация стройки, но и подготовка совместно с МЧС бригады медиков. Хорошо, что, благодаря президентским выплатам, отбоя от желающих работать с коронавирусными больными нет.

- Поверьте, госпиталь будет абсолютно локальным, а в случае необходимости там будут лечить людей со всей области. Все меры безопасности будут соблюдены: охрана и видеонаблюдение, - уверяет глава региона. – Развертывание госпиталя не понесет наложения карантина или дополнительных ограничительных мер для жителей Мурмашей.

Чтобы успокоить жителей поселка, решено было установить на стройке онлайн-камеру, чтобы все желающие могли следить за происходящим не выходя из дома, а еще - создать группу общественников, которая вместе с главой администрации Кольского района Александром Лихолатом ежедневно будут инспектировать возведение госпиталя.

А что же дальше?

По словам Оксаны Астаховой, минимальный срок эксплуатации быстровозводимого госпиталя – полгода, максимальный же станет известен после тщательной приемки проектного решения.

- По завершении пандемии его можно будет использовать для других целей, например, как выставочный ЭКСПО-центр и так далее, - отметила вице-губернатор.

Кроме того, Андрей Чибис не исключил, что в ставших ненужными конструкциях можно будет разместить детские летние лагеря или даже аэроклуб, о возрождении которого так мечтают мурмашинцы. Однако если срок эксплуатации ко времени окончания пандемии подойдет к концу, то конструкции просто уберут.