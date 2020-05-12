Отмена режима самоизоляции в Мурманске: в Апатитах и Кировске продолжается карантин

12 Май 2020 2020-05-12T10:59:13+03:00

Жители Кировска и Апатитов пока будут продолжать жить в условиях карантина. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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С 12 мая в Мурманской области можно забыть о справках для выхода из дома, перечитывать причины, по которым можно покинуть квартиру. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отменил обязательный для всех режим самоизоляции.

Правда, не для всех. Кто до особого распоряжения должен сидеть по домам: лица старше 65 лет, северяне, имеющие хронические болезни. Также в Апатитах и Кировске сохраняется карантин, так как число ковидных больных здесь растет.

Для этих двух городов решили не делать послаблений в виде работы детских садов или открытия парикмахерских и салонов красоты. По крайней мере, такое решение принято до конца этой недели.

- За сутки не произошло угрозы распространения. Заболевшие из семейных очагов в больницах, а в остальных ситуация управляемая. Разрешение выезжать в отпуск существенно снизило напряжение в городе, - отметил глава администрации Апатитов Николай Бова.

Его коллега из Кировска Юрий Кузин подчеркнул, что ситуация с коронавирусом на его территории достаточно напряженная, и он всецело разделяет мнение оперативного штаба о продлении карантина.

- Конечно, введение масочного режима крастно увеличит нагрузку на наряды ГОЧС и полиции, - заметил Юрий Кузин.

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ИСТОЧНИК KP.RU