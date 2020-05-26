В Апатитах возбудили уголовное дело в отношении женщины, устроившей смертельное ДТП
Прошло четыре дня со страшной трагедии, которая произошла в Апатитах в ночь на 23 мая. Напомним: местная бизнесвумен устроила заезд на Mitsubishi Pajero на скорости в 148 километров в час, который стоил жизни 20-летнему водителю SsangYong. Его 18-летняя пассажирка – в реанимации в Мурманске. Правда, вместо раскаяния в случившемся автоледи из Mitsubish лишь ухмыльнулась в лицо маме погибшего парня и показала средний палец. Однако так просто это с рук ей не сойдет.
- Следственным отделом МО МВД «Апатитский» в отношении водителя автомобиля Mitsubishi Pajero возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Максимальная санкциях статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, - сообщил врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Никита Половнев.
Тем не менее, пока не готовы результаты анализа крови, которые должны показать была ли в момент аварии ее виновница в алкогольном и наркотическом опьянении.
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