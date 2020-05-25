2020-05-25T15:36:14+03:00
Происшествия

Завершены поиски четырехлетней Альбины Кайрис в Алакуртти

Пропавшую девочку нашли мертвой
Мария ПАШЕНКОВА
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Тело Альбины нашли в реке.Тело Альбины нашли в реке.
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Надежда сохранялась до последнего, но, к сожалению, пришла плохая весть.

С 23 мая в Алакуртти искали пропавшую четырехлетнюю Альбину Кайрис. Девочка с друзьями ушла гулять к реке Тутсайоки, в последний раз ее видели играющей на берегу. К поискам малышки подключилось более 1000 человек, в том числе военные и полицейские. 24 мая водолазы обследовали 450-500 квадратных метров реки, 25 числа - еще 500. Взрослые тщательно прочесывали берег.

Днем понедельника в СУ Следственного комитета по Мурманской области сообщили, что было обнаружено тело Альбины.

- Примерно в 14.00 25 мая в акватории реки Тунтсайоки было обнаружено тело девочки. Тело нашли водолазы МАКАСЦ МЧС России на дне реки примерно в 300 метрах ниже по течению от предполагаемого места падения ребенка в воду. На место выехала следственно-оперативная группа для осмотра тела и места происшествия. Следователями назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти, - уточнила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Соболезнуем семье Альбины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Завершены поиски четырехлетней Альбины Кайрис в Алакуртти
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