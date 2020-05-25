Завершены поиски четырехлетней Альбины Кайрис в Алакуртти

25 Май 2020 2020-05-25T15:36:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Надежда сохранялась до последнего, но, к сожалению, пришла плохая весть.

С 23 мая в Алакуртти искали пропавшую четырехлетнюю Альбину Кайрис. Девочка с друзьями ушла гулять к реке Тутсайоки, в последний раз ее видели играющей на берегу. К поискам малышки подключилось более 1000 человек, в том числе военные и полицейские. 24 мая водолазы обследовали 450-500 квадратных метров реки, 25 числа - еще 500. Взрослые тщательно прочесывали берег.

Днем понедельника в СУ Следственного комитета по Мурманской области сообщили, что было обнаружено тело Альбины.

- Примерно в 14.00 25 мая в акватории реки Тунтсайоки было обнаружено тело девочки. Тело нашли водолазы МАКАСЦ МЧС России на дне реки примерно в 300 метрах ниже по течению от предполагаемого места падения ребенка в воду. На место выехала следственно-оперативная группа для осмотра тела и места происшествия. Следователями назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти, - уточнила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Соболезнуем семье Альбины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Заполярном вандалы подожгли венки у памятника пограничнику Михаилу Бабикову. Нарушителей уже ищет полиция (Подробности)

В Мурманске ищут мужчину, который прыгнул в Кольский залив. На воде для поисков задействовали катера, а береговую линию изучают спасатели и добровольцы (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU