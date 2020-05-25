В Алакуртти продолжают искать четырехлетнюю девочку, которая пропала у реки

25 Май 2020 2020-05-25T09:12:06+03:00

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Внимание жителей Мурманской области приковано к Алакуртти, где в эту субботу, 23 мая пропала четырехлетня Альбина Кайрис. В тот день она пошла гулять со старшими друзьями, в последний раз ее видели играющей на берегу реки Тутсайоки.

О пропаже заявили родители малышки, к слову, семья считается благополучной. Сначала на поиски вышли жители села, военнослужащие и полицейские. Позже были подключены спасатели из аварийной-спасательго отряда Кандалакши и четыре водолаза из Кировска - они в первую очередь изучают реку. Всего на местности работает больше 1000 человек.

Ищут Альбину круглосуточно, только спасатели прервались на ночь, но уже утром 25 мая они снова вернутся к реке.

- На территории Алакуртти работал лично начальник полиции Кандалакшского отдела МВД Александр Томилов совместно с поисковыми и со следственно-оперативной группами. Сотрудниками МВД во взаимодействии с сотрудниками Министерства обороны организованы круглосуточные мероприятия по поиску пропавшего ребенка. Хочу подчеркнуть, что поисковые работы не прекращены, они ведутся и будут вестись днем и ночью, - сообщил глава Алакуртти Александр Самарин.

Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, ищут Альбину в лесу, в поселке, в жилых и заброшенных строениях. По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело.

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