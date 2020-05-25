В Туломе нашли одного из пропавших мужчин

25 Май 2020 2020-05-25T09:53:19+03:00

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На этих выходных в Мурманской области произошло сразу две беды. В Алакуртти продолжаются поиски 4-летней Альбины, которая ушла гулять с друзьями к реке и пропала. А в Туломе искали двух пропавших мужчин.

Напомним: семья из двух взрослых и двух детей вместе с другом отправилась на остров в районе 42 километра автодороги «Кола - Лотта». Женщина с ребятами осталась на нем, а мужчины на надувной лодке вышли на воду. Назад они не вернулись. Северянка вызвала по системе "112" спасателей. Те эвакуировали ее на берег и начали поиски мужчин. Но сначала нашли только перевернутую лодку.

- Через несколько часов примерно в двух километрах от лодки в воде было найдено тело одного из мужчин. Поиск второго рыбака продолжается. Производится осмотр береговой линии, водной поверхности и дна реки. Задействована подводная камера. Работают водолазы, - сообщили в Мурманском арктическом комплексном аварийно-спасательном центре.

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