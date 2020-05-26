26 Май 2020 2020-05-26T14:22:34+03:00

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Не успел в Мурманской области стартовать мотосезон, как едва не случилась трагедия. Автомобилисты за зиму отвыкли, что на дорогах помимо них есть еще и двухколесные «железные кони», которым стоит уступать путь в соответствии с ПДД.

- В 21.02 25 мая в районе дома №11 по улице Шабалина в Мурманске произошло ДТП. Водитель Skoda ехал со стороны автоподъезда к столице Заполярья в сторону улицы Копытова, при повороте налево во двор не предоставил преимущества в движении мотоциклу Kawasaki, ехавшему во встречной полосе. Произошло столкновение. Иномарка скрылась с места аварии, - рассказывает инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Жертвой невнимательности автомобилиста стала пассажирка байкера. О ней пришлось заботится очевидцам аварии и уцелевшему мотоциклисту. Они вызвали скорую и МЧС, последние обеспечили безопасность до приезда медиков. Спасатели посоветовали мурманчанке не двигаться. Тем более, что девушка не чувствовала свои ноги. Насколько серьезно она пострадала, пока не сообщается. Виновника ДТП задержали сотрудники ДПС.

В Мурманске иномарка сбила мотоциклиста и скрылась.Автор: Рамил Рагимов

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