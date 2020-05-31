Под Мурманском паводок подмыл железнодорожный мост

31 Май 2020 2020-05-31T09:30:38+03:00

Поезда идут и отправляются со станции Выходной, куда людей доставляют автобусами

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Обильные снегопады дали все шансы 2020 году войти в историю из-за самого сильного паводка за последние 70 лет. Талые воды успели натворить в Заполярье немало бед: вышедшие из берегов водоемы отрезали Ковду от большой земли, затопили улицу в Молочном, мост в Мурмашах и автоподъезд к Мурманску со стороны Североморска и часть промышленных предприятий в этом районе. Не успели люди взять ситуацию под контроль в этих точках, как паводок похозяйничал уже в другом месте.

- В 18.20 30 мая от диспетчера Мурманского отделения Октябрьской железной дороги поступила информация, что из-за интенсивного таяния снега и обилия воды в реке Коле подмыло насыпь опоры железнодорожного моста на перегоне станция Кола – станция Выходной, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Движение грузовых и пассажирских составов до Мурманска приостановлено на время ремонта. Поезда прибывают и отправляются со станции Выходной. Однако людям не приходится самостоятельно решать вопрос, как добраться до Выходного.

- Перевозка пассажиров из Мурманска до станции Выходной и обратно организована автобусами, - отметили в пресс-службе Мурманского отделения Октябрьской железной дороги.

Пока неудобства коснулись пассажиров поездов №143 Мурманск - Вологда, который отправился в 6.15, №21 Мурманск - Санкт-Петербург, который отправляется в 10.10, и №16 Санкт-Петербург - Мурманск, который прибывает в 11.45.

Всю информацию о движении поездов можно получить на сайте www.rzd.ru в разделе «Пассажирам» и по телефону 8-800-775-00-00.

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