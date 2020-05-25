2020-05-25T17:19:56+03:00
Происшествия

В Молочном талые воды превратили детскую площадку в бассейн

Улица Молодежная из-за весны превратилась в микрорайон Венеции
Елена МОЛОДЦОВА
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Улица Молодежная превратилась в микрорайон Венеции. Фото: Денис БезусУлица Молодежная превратилась в микрорайон Венеции. Фото: Денис Безус
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Весна идет, весне – дорогу! Долгожданное потепление обернулось для жителей Молочного настоящей катастрофой.

- Администрация, вы хоть видите, что происходит? Аварийные службы, вы где? Скоро плесенью дышать будем! Половина детей уже искупались в этой луже, домой заходим кто в резиновых сапогах, кто босиком! Вообще не смешно уже, сделайте что-нибудь, - описывают ситуацию в соцсетях северяне.

Вода подступила к самым домам на улице Молодежной, и та превратилась в микрорайон Венеции. Чтобы попасть в подъезды, жителям приходится надевать резиновые сапоги.

в администрации Молочного говорят, что озеро у жилых домов появилось из-за талых вод. Фото: Денис Безус

в администрации Молочного говорят, что озеро у жилых домов появилось из-за талых вод. Фото: Денис Безус

- Виной всему озеро, расположенное недалеко от жилых домов. Из-за активного таяния снега повысился уровень воды в водоеме и она хлынула в поселок. Талые воды затопили двор и детскую площадку, - объясняют в администрации Кольского района.

Два дня рабочие отводили воду от домов и, наконец, ее уровень спал. Еще немного и весеннее солнышко высушит улицу Молодежную и о недавнем потопе северяне забудут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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