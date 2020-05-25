В Молочном талые воды превратили детскую площадку в бассейн

25 Май 2020 2020-05-25T17:19:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Весна идет, весне – дорогу! Долгожданное потепление обернулось для жителей Молочного настоящей катастрофой.

- Администрация, вы хоть видите, что происходит? Аварийные службы, вы где? Скоро плесенью дышать будем! Половина детей уже искупались в этой луже, домой заходим кто в резиновых сапогах, кто босиком! Вообще не смешно уже, сделайте что-нибудь, - описывают ситуацию в соцсетях северяне.

Вода подступила к самым домам на улице Молодежной, и та превратилась в микрорайон Венеции. Чтобы попасть в подъезды, жителям приходится надевать резиновые сапоги.

в администрации Молочного говорят, что озеро у жилых домов появилось из-за талых вод. Фото: Денис Безус

- Виной всему озеро, расположенное недалеко от жилых домов. Из-за активного таяния снега повысился уровень воды в водоеме и она хлынула в поселок. Талые воды затопили двор и детскую площадку, - объясняют в администрации Кольского района.

Два дня рабочие отводили воду от домов и, наконец, ее уровень спал. Еще немного и весеннее солнышко высушит улицу Молодежную и о недавнем потопе северяне забудут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Паводок в Мурманской области: в Ковде подтопило дорогу, а мимо Варзуги идет ледоход. Жителей отрезанного от большой земли поселка обеспечивают всем необходимым (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU