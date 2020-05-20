2020-05-20T17:09:51+03:00
Общество

Паводок в Мурманской области: в Ковде подтопило дорогу, а мимо Варзуги идет ледоход

Жителей отрезанного от большой земли поселка обеспечивают всем необходимым
Елена МОЛОДЦОВА
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Дорогу к Ковде вновь размыло. Фото: МЧС по Мурманской областиДорогу к Ковде вновь размыло. Фото: МЧС по Мурманской области
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Паводок, который обсуждали на оперативном совещании у губернатора Мурманской области Андрея Чибиса месяц назад, наконец-таки, случился. Напомним: чиновники прогнозировали подтопление села Варзуги и размытие дороги, ведущей к селу Ковда. Что ж, их ожидания сбылись лишь частично.

- Таяние на реке Варзуга происходит равномерно, обнаружены многочисленные промоины, часть течения уже полностью освободилась ото льда. В районе одноименного села идет ледоход. Вероятность подтопления населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости к реке маловероятна, - сообщает пресс-служба МЧС по Мурманской области.

А вот жителям Ковды повезло куда меньше – после сброса воды через Ляхкоминский гидроузел дорогу уже в который раз подтопило. Временно жителям села придется жить по отработанной схеме.

- Инспекторы Зеленоборского участка ГИМС ежедневно обходят все дворы, проводят беседы и оказывают помощь в доставке грузов хозяйственного назначения пожилым людям, а также перевозят сельчан для закупки товаров и пополнения запасов питьевой воды, - рассказывают в спасательном ведомстве. – Также в Ковду были доставлены мотопомпа для пожарной безопасности и защитные маски для жителей поселка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Паводок в Мурманской области: в Ковде подтопило дорогу, а мимо Варзуги идет ледоход
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