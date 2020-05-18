2020-05-18T16:12:23+03:00
Коронавирус Covid-19

В Апатитах откачают лужу, без которой, как говорят горожане, и весна не наступит

Сезонный водоем на улице Зиновьева уже назвали символом города
Елена МОЛОДЦОВА
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Лужа на Зиновьева уже стала символом Апатитов. Фото: vk.com/narodnoetvЛужа на Зиновьева уже стала символом Апатитов. Фото: vk.com/narodnoetv
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Коронавирус порядком изменил жизнь северян. И все же некоторые явления не подвластны никакой эпидемии и ограничительным мерам вместе взятым. В Апатитах, например, несмотря ни на что, на улице Зиновьева вновь появилась лужа, которая символизирует приход весны в город из года в год.

- Без этой лужищи на Зиновьева весна – не весна, - уверена Татьяна Понкратова.

- Эта лужа уже как символ Апатит, - вторит ей на странице "Хибины Апатиты Кировск Народное ТВ" Ольга Степанова.

Смех смехом, но коммунальный беспредел порядком надоел жителям Апатитов, настолько что злосчастная лужа на Зиновьева на пару минут променяла прописку и стала предметом разговора на оперативном совещании у губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

- Сейчас полным ходом идет расчистка скверов и парков, а также ливневой канализации. Риск подтопления был в переулке Речном в Мурманске – воду уже откачали – и на улице Зиновьева в Апатитах – работы по откачке запланированы на сегодня, - отметил министр энергетики и ЖКХ по Мурманской области Дмитрий Латышев.

Однако чиновник не учел одного, что на днях лужу на Зиновьева уже ликвидировали, но спустя пару дней она вернулась на круги своя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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