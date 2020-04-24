2020-04-24T14:47:17+03:00
Общество

Весна тут не при чем: Названы причины, по которым испортилась вода в кранах жителей Абрам-Мыса и Минькино

Обстоятельства меняются, а ситуация повторяется из года в год.
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Земля не выдерживает веса большегрузов и летит прямо в реку. Фото: Администрация Кольского районаЗемля не выдерживает веса большегрузов и летит прямо в реку. Фото: Администрация Кольского района
Изменить размер текста:

- Каждый год одно и тоже, - в один голос говорят жители сразу двух населенных пунктов в Мурманской области.

Какая разница почему, если год от года с приходом весны населению Абрам-Мыса и Минькино не разрешают пользоваться водой из-под крана – опасно для здоровья: количество примесей в H2O в 1,5 раза превышает норму.

- Комиссия обследовала территорию реки Большая Лавна и обнаружила источник загрязнения водоема. Русло ручья Безымянного, впадающего в нее, было перегорожено временной переправой. Ее установили для проезда техники, которая устанавливает две опоры ЛЭП и ее скоро уберут, - рассказывают администрации Кольского района.

Есть и еще одна причина еще одна компания, работающих на стройках на западном берегу Кольского залива, сбросил незначительное количество грунта в реку. Эту информацию проверит минприроды и прокуратура. Если она подтвердится, предприятие ждут штрафы. Ему уже рекомендовано укрепить откос Большой Лавны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области запасы снега превышают прошлогодние в 2,2 раза. Талые воды грозят подтопить 41 жилой дом в Варзуге (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: индекс самоизоляции в Мурманске 24 апреля упал до 2,6 баллов
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: соцработники за труд вовремя пандемии коронавируса получат премию в 10 тысяч рублей
Пенсионерка из Мурманска ударила сына ножом в живот из-за его пристрастия к алкоголю
Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирсом: «В мобильном госпитале в Белокаменке находится 53 пациента»
Коронавирус перевел акцию «Сад памяти» по высадке деревьев в Мурманской области в онлайн-режим
Статистика коронавируса в Мурманске: Мурманская область вошла в пятерку лидеров по количеству заболевших коронавирусом в России
Весна тут не при чем: Названы причины, по которым испортилась вода в кранах жителей Абрам-Мыса и Минькино
Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Скорее всего, режим ограничений будет продлен и после 30 апреля»
Весна откладывается: в Мурманской области – штормовое предупреждение
Вице-губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Предпринимателям уже выдано 20 микрозаймов на общую сумму 19,1 миллиона рублей»
Пьяный житель Заполярного на 8 марта покусал полицейского
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: В Апатитах и Кировске для подстраховки на карантин закрыли три спецучреждения
Новые случаи заражения коронавирусом в Мурманске на 24 апреля: первого зараженного коронавирусом подтвердили в Ковдорском районе
Автобусы и троллейбусы в Мурманске переходят на майское расписание
В супермаркетах Мурманской области появились «тележки добра» с продуктами для нуждающихся
Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «В мае в регионе могут быть введены электронные пропуска»
Правозащитник о ситуации с коронавирусом: «Вопрос этапирования осужденного с коронавирусом из Ревды в больницу при ИК-18 в Мурмашах не стоит»
Поездка не удалась: в Мурманске две девушки и парень собирались угнать "ВАЗ", но только дотолкали его до соседнего двора
Губернатор Мурманской объяснил, почему количество заболевших коронавирусом в регионе будет расти
Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 24 апреля 2020 года: 663 зараженных, 64 выздоровевших и 4 человека умерли
В Мурманске от коронавируса умер 62-летний мужчина