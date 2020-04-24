Весна тут не при чем: Названы причины, по которым испортилась вода в кранах жителей Абрам-Мыса и Минькино

24 Апр 2020 2020-04-24T14:47:17+03:00

Земля не выдерживает веса большегрузов и летит прямо в реку. Фото: Администрация Кольского района

Обстоятельства меняются, а ситуация повторяется из года в год.

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- Каждый год одно и тоже, - в один голос говорят жители сразу двух населенных пунктов в Мурманской области.

Какая разница почему, если год от года с приходом весны населению Абрам-Мыса и Минькино не разрешают пользоваться водой из-под крана – опасно для здоровья: количество примесей в H2O в 1,5 раза превышает норму.

- Комиссия обследовала территорию реки Большая Лавна и обнаружила источник загрязнения водоема. Русло ручья Безымянного, впадающего в нее, было перегорожено временной переправой. Ее установили для проезда техники, которая устанавливает две опоры ЛЭП и ее скоро уберут, - рассказывают администрации Кольского района.

Есть и еще одна причина еще одна компания, работающих на стройках на западном берегу Кольского залива, сбросил незначительное количество грунта в реку. Эту информацию проверит минприроды и прокуратура. Если она подтвердится, предприятие ждут штрафы. Ему уже рекомендовано укрепить откос Большой Лавны.

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