Весна тут не при чем: Названы причины, по которым испортилась вода в кранах жителей Абрам-Мыса и Минькино
- Каждый год одно и тоже, - в один голос говорят жители сразу двух населенных пунктов в Мурманской области.
Какая разница почему, если год от года с приходом весны населению Абрам-Мыса и Минькино не разрешают пользоваться водой из-под крана – опасно для здоровья: количество примесей в H2O в 1,5 раза превышает норму.
- Комиссия обследовала территорию реки Большая Лавна и обнаружила источник загрязнения водоема. Русло ручья Безымянного, впадающего в нее, было перегорожено временной переправой. Ее установили для проезда техники, которая устанавливает две опоры ЛЭП и ее скоро уберут, - рассказывают администрации Кольского района.
Есть и еще одна причина еще одна компания, работающих на стройках на западном берегу Кольского залива, сбросил незначительное количество грунта в реку. Эту информацию проверит минприроды и прокуратура. Если она подтвердится, предприятие ждут штрафы. Ему уже рекомендовано укрепить откос Большой Лавны.
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