2020-05-27T16:14:57+03:00
Общество

Паводок в Мурманске может стать самым сильным за последние 70 лет

Из-за таяния снега в Мурманске вышла из берегов река Роста
Ника СВЕТЛОВА
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Река Роста подтопила "Ленинградку". Фото: vk.com/murmansk_dtpРека Роста подтопила "Ленинградку". Фото: vk.com/murmansk_dtp
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Утром 27 мая в Мурманске случилось ЧП: из-за талых вод вышла из берегов река Роста, оказался подтоплен автоподъезд к городу со стороны Североморска и часть территории промышленных предприятий, которые находятся рядом. "Ленинградку" пришлось перекрыть.

Несмотря на то, что водопропускные сооружения в этой зоне были исправны, они просто не справились с объемом талых вод.

Из-за этого в администрации областного центра прошло внеплановое совместное заседание противопаводковой комиссии и комиссии по чрезвычайным ситуациям.

- Внештатная паводковая ситуация спровоцирована резким повышением температуры воздуха и обильным таянием снега. Специалисты ФГБУ «Мурманское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» отмечают уникальность ситуации: значительные снежные запасы в регионе, превышающие в разы средние многолетние значения, резкое повышение температуры воздуха, природные процессы из-за погодных условий идут слишком активно. Такой паводок возникает примерно раз в семьдесят лет – у 2020 года есть все шансы войти в гидрометеорологическую историю,- сообщает пресс-служба администрации города.

В Ленинском округе был создан оперативный штаб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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