29 Май 2020 2020-05-29T14:27:28+03:00

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Когда до настоящей весны в Заполярье было еще далеко, чиновники в правительстве браво рапортовали, что подтопление во время паводка грозит разве что дороге, связывающей Ковду с большой землей, и Варзуге. Но природа внесла свои коррективы в их планы.

Напомним: переполнившееся через край озеро в Молочном превратило улицу Молодежную в микрорайон Венеции, а на улице Домостроительной вместо машин теперь плавают надувные лодки. По оценкам специалистов, идущий паводок может оказаться самым сильным за последние 70 лет. Не миновало половодье и Мурмаши.

Здесь из берегов вышел Кротов ручей – бурное течение хлынуло прямо через мост, который соединяет улицы Мира и Тягунова. Проезд перекрыли, а движение перенаправили по другой дороге. Однако ситуация приблизилась к критической – вода стала подмывать дорогу, разрушая не так давно положенный асфальт и превратив проезжую часть в водопад.

- Образовавшуюся яму засыпали. Обочины дороги экстренно укрепили скальным грунтом. Воду перенаправили, - рассказал о предпринятых мерах начальник Управления городского хозяйства Мурмашей Александр Письмак.

Угрозы подтопления домов нет, но проезд и проход по мосту пока не открыли – вода еще не спала.

В Мурмашах паводок начал размывать дорогу.Автор: Виктор Зуев

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