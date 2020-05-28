2020-05-28T18:09:02+03:00
Общество

Осужденных могут привлечь к уборке более 30 водных объектов в Мурманской области

УФСИН придется самим выиграть конкурс на эти работы, либо предложить своих подопечных исполнителям муниципальным контрактов
Елена МОЛОДЦОВА
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Берега водоемов могут начать убирать осужденные к принудительным работам.Берега водоемов могут начать убирать осужденные к принудительным работам.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Увы, в самих исправительных учреждениях не хватает рабочих мест для всех осужденных. Поэтому те, кто не представляют угрозы для общества, могут трудиться, благоустраивая заполярные города и поселки. Напомним: год назад 20 подопечных УФСИН работали в Зеленоборском и Мурманске. Теперь их помощь может пригодится в реализации национального проекта «Экология», в рамках которого необходимо очистить около 55 километров береговой линии более 30 водных объектов в Мурманской области.

- УФСИН может принять участие как в самих закупках на выполнение этих работ в качестве основного исполнителя, либо предложить исполнителям муниципальных контрактов задействовать осужденных к принудительным работам, - отметила министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Анна Багрова.

Надо отметить, что подопечные традиционно отличаются своей исполнительностью и качеством работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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