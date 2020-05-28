Осужденных могут привлечь к уборке более 30 водных объектов в Мурманской области

28 Май 2020 2020-05-28T18:09:02+03:00

УФСИН придется самим выиграть конкурс на эти работы, либо предложить своих подопечных исполнителям муниципальным контрактов

Изменить размер текста: A A

Увы, в самих исправительных учреждениях не хватает рабочих мест для всех осужденных. Поэтому те, кто не представляют угрозы для общества, могут трудиться, благоустраивая заполярные города и поселки. Напомним: год назад 20 подопечных УФСИН работали в Зеленоборском и Мурманске. Теперь их помощь может пригодится в реализации национального проекта «Экология», в рамках которого необходимо очистить около 55 километров береговой линии более 30 водных объектов в Мурманской области.

- УФСИН может принять участие как в самих закупках на выполнение этих работ в качестве основного исполнителя, либо предложить исполнителям муниципальных контрактов задействовать осужденных к принудительным работам, - отметила министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Анна Багрова.

Надо отметить, что подопечные традиционно отличаются своей исполнительностью и качеством работ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Где в Мурманской области общественные работы пользуются наибольшим спросом. В Заполярье временно трудоустроили 398 человек (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU