Осужденных могут привлечь к уборке более 30 водных объектов в Мурманской области
Увы, в самих исправительных учреждениях не хватает рабочих мест для всех осужденных. Поэтому те, кто не представляют угрозы для общества, могут трудиться, благоустраивая заполярные города и поселки. Напомним: год назад 20 подопечных УФСИН работали в Зеленоборском и Мурманске. Теперь их помощь может пригодится в реализации национального проекта «Экология», в рамках которого необходимо очистить около 55 километров береговой линии более 30 водных объектов в Мурманской области.
- УФСИН может принять участие как в самих закупках на выполнение этих работ в качестве основного исполнителя, либо предложить исполнителям муниципальных контрактов задействовать осужденных к принудительным работам, - отметила министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Анна Багрова.
Надо отметить, что подопечные традиционно отличаются своей исполнительностью и качеством работ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Где в Мурманской области общественные работы пользуются наибольшим спросом. В Заполярье временно трудоустроили 398 человек (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU