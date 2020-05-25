2020-05-25T17:06:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Где в Мурманской области общественные работы пользуются наибольшим спросом

В Заполярье временно трудоустроили 398 человек
Елена МОЛОДЦОВА
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В Кандалакше северяне, вышедшие на общественные работы, начали восстанавливать старый сквер. Фото: Из личного архива Михаила ПавловаВ Кандалакше северяне, вышедшие на общественные работы, начали восстанавливать старый сквер. Фото: Из личного архива Михаила Павлова
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Несмотря на то, что изначально идея об общественных работах по благоустройству за вознаграждение не пришлась по вкусу северянам, ее успех среди жителей Заполярья очевиден. В Мурманской области уже таким образом трудоустроили 398 северян.

Кстати, наибольшим спросом общественные работы пользуются в Кандалакшском районе.

- Порядка 100 человек активно работают в Управлении городского хозяйства. За минувшую неделю они очистили от мусора, прошлогодней листвы и привели в порядок 16 общественных территорий и даже начали восстанавливать старый сквер, - рассказал глава Кандалакшского района Михаил Павлов. – Конечно, среди сотрудников есть определенная текучка, но 90% работают с удовольствием и активно. Кроме того, треть временных работников в будущем будут взяты на постоянную работу.

Развернуть в полной мере общественные работы в Кировске не позволяют двухметровые сугробы. Но как только снег растает, временных сотрудников в городе станет больше.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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