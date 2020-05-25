Где в Мурманской области общественные работы пользуются наибольшим спросом
Несмотря на то, что изначально идея об общественных работах по благоустройству за вознаграждение не пришлась по вкусу северянам, ее успех среди жителей Заполярья очевиден. В Мурманской области уже таким образом трудоустроили 398 северян.
Кстати, наибольшим спросом общественные работы пользуются в Кандалакшском районе.
- Порядка 100 человек активно работают в Управлении городского хозяйства. За минувшую неделю они очистили от мусора, прошлогодней листвы и привели в порядок 16 общественных территорий и даже начали восстанавливать старый сквер, - рассказал глава Кандалакшского района Михаил Павлов. – Конечно, среди сотрудников есть определенная текучка, но 90% работают с удовольствием и активно. Кроме того, треть временных работников в будущем будут взяты на постоянную работу.
Развернуть в полной мере общественные работы в Кировске не позволяют двухметровые сугробы. Но как только снег растает, временных сотрудников в городе станет больше.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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