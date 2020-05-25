2020-05-25T10:31:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Мурманской области после пандемии откроются библиотеки и музеи

Однако не везде эти учреждения культуры смогут начать работать
Елена МОЛОДЦОВА
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Библиотеки вновь начнут работать, но не везде.Библиотеки вновь начнут работать, но не везде.Фото: Евгения ГУСЕВА
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После пандемии жизнь на Кольско полуострове постепенно возвращается в привычный ритм, правда, очень осторожно. Напомним: две недели назад северяне поменяли режим обязательной самоизоляции на масочный и вышли на работу. Теперь же средства индивидуальной защиты следует носить и вовсе только в транспорте и общественных местах. Однако это далеко не все послабления.

- С учетом стабилизировавшейся ситуации с коронавирусом и эффективности принятых мер мы разрешаем работу библиотек и музеев, пока за исключением Апатитов, Кировска, Мурманска, Кольского района и Североморска. Здесь ситуация остается напряженная. Очень надеюсь, что текущая неделя поможет меры предосторожности смягчить, нов остальных населенных пунктах эти учреждения культуры заработают, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Это не может не радовать. Также теперь сотрудники библиотек и музеев попадают в категорию для обязательного тестирования на COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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