Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Мурманской области после пандемии откроются библиотеки и музеи

25 Май 2020 2020-05-25T10:31:24+03:00

Библиотеки вновь начнут работать, но не везде. Фото: Евгения ГУСЕВА

Однако не везде эти учреждения культуры смогут начать работать

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После пандемии жизнь на Кольско полуострове постепенно возвращается в привычный ритм, правда, очень осторожно. Напомним: две недели назад северяне поменяли режим обязательной самоизоляции на масочный и вышли на работу. Теперь же средства индивидуальной защиты следует носить и вовсе только в транспорте и общественных местах. Однако это далеко не все послабления.

- С учетом стабилизировавшейся ситуации с коронавирусом и эффективности принятых мер мы разрешаем работу библиотек и музеев, пока за исключением Апатитов, Кировска, Мурманска, Кольского района и Североморска. Здесь ситуация остается напряженная. Очень надеюсь, что текущая неделя поможет меры предосторожности смягчить, нов остальных населенных пунктах эти учреждения культуры заработают, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Это не может не радовать. Также теперь сотрудники библиотек и музеев попадают в категорию для обязательного тестирования на COVID-19.

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