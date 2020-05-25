Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в каких случаях надо носить маски и будут ли штрафовать

25 Май 2020 2020-05-25T08:53:02+03:00

Рублем накажут и тех, кто не носит маски, и тех, кто допустил это

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Коронавирус продолжает гулять по Кольскому полуострову, однако его удалось все же обуздать, хотя до окончательной победы еще далеко.

Как сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, ситуация с коронавирусом в регионе стабилизировалось, хотя опасность всех же сохраняется. Тем не менее, некоторые послабления ограничительных мер оперативный штаб все же себе позволил.

- Масочный режим на улицах носит рекомендательный характер. Однако в общественном транспорте и общественных местах – обязательно. С 27 мая запрещается оказание услуг людям без масок. Обратите внимание, что штрафовать будут и тех, кто пренебрег средством индивидуальной защиты, и тех, кто решил обслужить такого человека, - отметил Андрей Чибис.

Глава региона подчеркнул, что не соблюдение этих режимов повлечет за собой неминуемую вспышку новой коронавирусной инфекции.

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