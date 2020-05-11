2020-05-11T20:16:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Масочный режим в Мурманске в период коронавируса: когда введут и для чего необходим

В Мурманской области ввели обязательный масочный режим
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Медицинские маски в наше время стали обязательным атрибутом внешнего вида.Медицинские маски в наше время стали обязательным атрибутом внешнего вида.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

На последнем оперативном совещании в правительстве Мурманской области, состоявшемся 6 мая, губернатор Андрей Чибис сообщил, что в регионе после майских праздников может быть введен масочный режим, обязательный для всех жителей.

И с 12 мая он будет обязательным для всех северян.

- Чтобы выход из самоизоляции не стал новым всплеском коронавируса, обязательно нужно носить маску на улице, в транспорте или такси, на работе и в общественных местах: в магазине или аптеке. Для тех, кто не может купить маски, мы организовали их бесплатную выдачу в приемных партии «Единая Россия». Также волонтеры партийного центра будут раздавать маски на улицах. Всего по области будет более 70 точек, - сообщил Андрей Чибис.

Пока не сообщается, будут ли жителей наказывать за выход из дома без средств защиты.

"Комсомолка" посчитала, сколько будет в среднем тратить на маски семья, где работают два человека. При условии, что будут выполняться все требования Роспотребнадзора.

Сколько потратит семья на медицинские маски, если будет соблюдать все требования к их ношению?

Сколько потратит семья на медицинские маски, если будет соблюдать все требования к их ношению?

Фото: оперативный штаб

Фото: оперативный штаб

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: сотрудники скорой помощи рассказали о своей работе во время коронавируса. Оказывается, главное – соблюдать меры предосторожности [видео] (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: 177 рабочих из Белокаменки в ночь на 9 мая чартерным рейсом улетели в Москву. Airbus A320 приземлился в День Победы в аэропорту «Домодедово» (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Мне сказали: голод – ваша проблема»: музыкант из Петербурга оказался заперт в индийском отеле из-за коронавируса
По словам Степана Христанова, за просьбу принести лекарства владелец отеля угрожал ему палкой, а в ответ на попытку выйти из номера силой затолкал обратно и повредил колено
Новости 24
В Мурманской области продлевается режим повышенной готовности из-за коронавируса
Выплата соцработникам в Мурманске из-за коронавируса в 2020 году: кто сможет получить и сколько составит
Единовременные выплаты на детей в Мурманске в 2020 году: сколько составят и какие семьи смогут получить
6-летняя гимнастка из Гаджиево установила мировой рекорд по стоянию в планке
В Белокаменке создадут полевой госпиталь для лечения больных коронавирусом
Число выздоровевших от коронавируса в Мурманске на 11 мая 2020 года составило 732 человека
Из-за сильного ветра и мокрого снега закрыли дорогу на Териберку
Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 11 мая 2020 года: 2416 зараженных в Мурманской области, 732 выздоровевших и 5 умерших
Первый канал покажет путешествие Валдиса Пельша в Арктику
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: сотрудники скорой помощи рассказали о своей работе во время коронавируса
Ультрамарафонец из Мурманска водрузил копию Знамени Победы на вершину в Хибинах
«Подвиг моего прадеда»: «Чтобы не угнали в Германию, прятались в лесу»
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: 177 рабочих из Белокаменки в ночь на 9 мая чартерным рейсом улетели в Москву
«Подвиг моего прадеда»: Гордимся и помним…
«Подвиг моего прадеда»: Семейная легенда
В Мурманской области готовят законопроект, ограничивающий работу «наливаек»
Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 10 мая 2020 года: 2371 зараженных в Мурманской области, 441 выздоровевших, 5 умерших
В Мурманской областной больнице скончался водитель из Белокаменки с подтвержденным тестом на коронавирус
Мурманский Театральный бульвар стал одним из лучших проектов по благоустройству в России
«Подвиг моего прадеда»: «Гордимся своими дедами»
«Рекорд Победы 51»: Глава Кандалакшского района отжался 51 раз в рамках всероссийской акции
Компания «Архимед» поздравляет вас с Днем Великой Победы!
С 75-летием Победы в Великой Отечественной войне!
«Подвиг моего прадеда»: «Прадедушка, а ты знал, что вы все равно победите?»
В Мурманске возле гипермаркета вспыхнула "газель"