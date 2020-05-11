Масочный режим в Мурманске в период коронавируса: когда введут и для чего необходим
На последнем оперативном совещании в правительстве Мурманской области, состоявшемся 6 мая, губернатор Андрей Чибис сообщил, что в регионе после майских праздников может быть введен масочный режим, обязательный для всех жителей.
И с 12 мая он будет обязательным для всех северян.
- Чтобы выход из самоизоляции не стал новым всплеском коронавируса, обязательно нужно носить маску на улице, в транспорте или такси, на работе и в общественных местах: в магазине или аптеке. Для тех, кто не может купить маски, мы организовали их бесплатную выдачу в приемных партии «Единая Россия». Также волонтеры партийного центра будут раздавать маски на улицах. Всего по области будет более 70 точек, - сообщил Андрей Чибис.
Пока не сообщается, будут ли жителей наказывать за выход из дома без средств защиты.
"Комсомолка" посчитала, сколько будет в среднем тратить на маски семья, где работают два человека. При условии, что будут выполняться все требования Роспотребнадзора.
Сколько потратит семья на медицинские маски, если будет соблюдать все требования к их ношению?
Фото: оперативный штаб
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ИСТОЧНИК KP.RU
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