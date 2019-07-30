20 осужденных благоустраивают Зеленоборский и Мурманск

СЕГОДНЯ 12:51 2019-07-30T12:51:10+03:00

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Желающих поработать руками немного, а сотрудникам исправительных учреждений Заполярья надо обеспечить своих подопечных работой. По договоренности с местными властями, сразу в двух городах Мурманской области осужденные вышли на улицы трудиться.

- В общей сложности на благоустройстве Мурманска и Зеленоборского задействовано 20 человек. В областном центре подопечные участка колонии-поселения исправительного учреждения №17 под контролем сотрудников наводят чистоту на одной их улиц города – им выделен участок около 1250 квадратных метров, - рассказывают в пресс-службе УФСИН по Мурманской области.

В Зеленоборском же сидельцы колонии-поселения №20 уже не первый год трудятся на благо поселка. На данный момент они уже нанесли разметку на пешеходных переходах и смонтировали искусственные неровности. Также в их обязанности входит спиливать угрожающие жизни и здоровью северян деревья, благоустраивать культурные объекты и поддерживать техническое состояние детских и спортивных площадок. По словам пресс-службы регионального УФСИН, у работодателей претензий к качеству выполненных работ нет.

ИСТОЧНИК KP.RU