Автоподъезд к Мурманску закрыт из-за подтопления талыми водами

27 Май 2020 2020-05-27T13:07:55+03:00

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На реках и озерах Мурманской области сейчас самая активная фаза таяния льда. Способствует этому теплая погода, которая стоит уже почти неделю в регионе. Из-за этого в разных населенных пунктах приходится откачивать талые воды с дорог и из дворов.

27 мая с проблемой столкнулись в Мурманске: не проехать оказалось по "Ленинградке" со стороны Североморска.

Воду сейчас пытаются откачать. Фото: vk.com/murmansk_dtp

- С 9.00 закрыт автоподъезд к г. Мурманск км 14+900 - км 15+100 (200 м. в районе складов, от развилки на улице Домостроительная в сторону Североморска) в связи с противопаводковой ситуацией, - сообщает "Мурманскавтодор".

В МЧС по Мурманской области уточнили, что на месте ведут работы. Когда талую воду откачают, проезд откроют.

Напомним: одной из первых затопило село Ковда. А талая вода из озера рядом с жилыми домами стала головной болью для жителей Молочного.

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