2020-05-27T13:07:55+03:00
Происшествия

Автоподъезд к Мурманску закрыт из-за подтопления талыми водами

На месте сейчас работают городские службы
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Из-за талых вод "Ленинградку" пришлось перекрыть. Фото: vk.com/murmansk_dtpИз-за талых вод "Ленинградку" пришлось перекрыть. Фото: vk.com/murmansk_dtp
Изменить размер текста:

На реках и озерах Мурманской области сейчас самая активная фаза таяния льда. Способствует этому теплая погода, которая стоит уже почти неделю в регионе. Из-за этого в разных населенных пунктах приходится откачивать талые воды с дорог и из дворов.

27 мая с проблемой столкнулись в Мурманске: не проехать оказалось по "Ленинградке" со стороны Североморска.

Воду сейчас пытаются откачать. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Воду сейчас пытаются откачать. Фото: vk.com/murmansk_dtp

- С 9.00 закрыт автоподъезд к г. Мурманск км 14+900 - км 15+100 (200 м. в районе складов, от развилки на улице Домостроительная в сторону Североморска) в связи с противопаводковой ситуацией, - сообщает "Мурманскавтодор".

В МЧС по Мурманской области уточнили, что на месте ведут работы. Когда талую воду откачают, проезд откроют.

Напомним: одной из первых затопило село Ковда. А талая вода из озера рядом с жилыми домами стала головной болью для жителей Молочного.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ленинградской области изнасиловали 17-летнюю студентку из Апатитов. Все обстоятельства случившегося устанавливает следственный комитет (Подробности)

Лжериэлтор из Санкт-Петербурга вместе с приспешниками отобрал квартиры у девяти жителей Мурманска. Ущерб, причиненный мошенниками, превысил 13 миллионов рублей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Автоподъезд к Мурманску закрыт из-за подтопления талыми водами
С 1 июля в Мурманской области введут налог для самозанятых
Сбитого лося на трассе Кировск – Коашва оценили в 80 тысяч рублей
Жителя Мурманской области задержали в Санкт-Петербурге за изнасилование
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: число заболевших в Мурманской области превысило 3 тысячи человек
Жителей Мурманска возмутили загорающие на мемориале защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны
В Мурманской области неделю ищут мужчину, пропавшего на рыбалке
В сеть выложили видео спасения рыбаков в районе острова Восточный Кильдин
В питомник для хаски под Мурманском пришел медведь
В Апатитах на «зебре» сбили 17-летнего пешехода
Переговоры по развитию порта "Витино" в Мурманской области поставлены на паузу
В Росляково к 25 августа заменят трубу, из которой идет черный дым, на новую в 60 метров высотой
Жители Никеля придумывают название ручью, который каждую весну образуется на улице Гвардейская
В Мурманске иномарка сбила мотоциклиста и скрылась
В Кировске дети спасли зайчонка, попавшего под решетку в детском саду
Отмена режима самоизоляции в Мурманске: Териберку и Ура-Губу могут открыть для туристов уже в начале июня
В Мурманскую область из Китая под видом собачьего корма пытались провезти тестостерон
Соцсети: в Мурманске произошла массовая драка подростков
В Апатитах возбудили уголовное дело в отношении женщины, устроившей смертельное ДТП
В Первомайском округе Мурманска построят несколько домов за 221 миллион рублей
В Мурманске из окна первого этажа выпала женщина
Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 26 мая 2020 года: 2981 зараженный в Мурманской области, 1656 выздоровевших и 7 умерших
Отопление в Мурманске могут отключить 28 мая
Появилось видео с места поисков утонувшей четырехлетней девочки в Алакуртти
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: список пострадавших от коронавируса отраслей в Мурманской области расширили до 51 категории
В Молочном талые воды превратили детскую площадку в бассейн
Где в Мурманской области общественные работы пользуются наибольшим спросом
Завершены поиски четырехлетней Альбины Кайрис в Алакуртти