Ремонт железнодорожного моста под Мурманском, который повредил паводок, займет две – три недели

1 Июнь 2020 2020-06-01T08:21:33+03:00

Почти 90 лет фундамент сооружения толком не укрепляли [видео]

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Ближайшие две-три недели пассажиры поездов, отправляющихся в столицу Заполярья и прибывающих из нее, будут вынуждены добираться до своего вагона на автобусе. Напомним: вечером 30 мая выяснилось, что бурные из-за паводка воды реки Кола подмыли насыпь опоры железнодорожного моста на перегоне станция Кола – станция Выходной. Движение поездов по нему остановили. Теперь грузовые и пассажирские составы прибывают и отправляются со станции Выходной.

- Железнодорожный мост был построен в 1930-е годы. За почти 90-летнюю историю его ремонтировали дважды, но ни разу толком не укрепляли фундамент. Ремонт уже начат. Сейчас демонтируют пролеты. Завершить все работы планируется через две-три недели, - прокомментировал ситуацию губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который лично проверил ход работ.

А пока мост приводят в порядок, пассажирам придется потерпеть неудобства.

Под Мурманском ремонтируют железнодорожный мост, который повредил паводок.Автор: Герман Ярцев

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