Дорогу за Верхнетуломским перекрыли - река Лотта вышла из берегов
Паводок на Кольском полуострове набирает обороты. Напомним: за последние сутки из-за интенсивного таянья снега бурный поток реки Колы размыл насыпь опоры железнодорожного моста. Из-за этого пришлось приостановить движение поездов по нему. Пассажирские и грузовые составы прибывают и отправляются на станцию Выходной, до которой пассажиров довозят на автобусах.
Однако если талые воды лишь внесли коррективы в железнодорожное сообщение в Мурманской области, то автомобильное и вовсе нарушили.
- Река Лотта вышла из своего русла. В связи со сложной паводковой ситуации с 10.00 31 мая закрыт проезд по автомобильной дороге «Лотта» с 131 по 228 километр, - сообщает Мурманскавтодор.
Движение транспорта пришлось перекрыть в 67 километров за Верхнетуломским и почти на 98 километров к границе с Финляндией.
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