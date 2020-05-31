2020-05-31T13:02:30+03:00
Происшествия

Дорогу за Верхнетуломским перекрыли - река Лотта вышла из берегов

Проезд закрыт на протяжении почти 98 километров
Елена МОЛОДЦОВА
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Вышедшая и берегов река затопила дорогу.Вышедшая и берегов река затопила дорогу.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Паводок на Кольском полуострове набирает обороты. Напомним: за последние сутки из-за интенсивного таянья снега бурный поток реки Колы размыл насыпь опоры железнодорожного моста. Из-за этого пришлось приостановить движение поездов по нему. Пассажирские и грузовые составы прибывают и отправляются на станцию Выходной, до которой пассажиров довозят на автобусах.

Однако если талые воды лишь внесли коррективы в железнодорожное сообщение в Мурманской области, то автомобильное и вовсе нарушили.

- Река Лотта вышла из своего русла. В связи со сложной паводковой ситуации с 10.00 31 мая закрыт проезд по автомобильной дороге «Лотта» с 131 по 228 километр, - сообщает Мурманскавтодор.

Движение транспорта пришлось перекрыть в 67 километров за Верхнетуломским и почти на 98 километров к границе с Финляндией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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