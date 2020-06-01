2020-06-01T16:05:36+03:00
Общество

Волонтеры "Лизы Алерт" в Мурманской области рассказали, как помогают ориентировки в поиске людей

Благодаря таким объявлениям нашли пропавшего жителя Мончегорска
Ника СВЕТЛОВА
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Всего одна ориентировка может спасти чью-то жизнь. Фото: Станислав НАДАЛИНСКИЙВсего одна ориентировка может спасти чью-то жизнь. Фото: Станислав НАДАЛИНСКИЙ
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Люди в Мурманской области пропадают каждую неделю. "Ушел из дома и не вернулся" - самая популярная формулировка в ориентировках, которые распространяют волонтеры поисковых и поисково-спасательных отрядов. Именно эти реальные или виртуальные бумаги часто очень помогают найти человека. Правда, не все верят, что репост ориентировки в "ВКонтакте" или бумажное объявление на остановке общественного транспорта могут помочь. Волонтеры отряда "Лиза Алерт" в Мурманской области рассказали, как на самом деле работает такое распространение информации.

35-летний Александр Сокольников из Мончегорска пропал 7 мая. Мужчина уже не первый раз ушел из дома, но раньше родным удавалось найти его за день или два. А теперь мончегорец отсутствовал почти неделю. Ситуация ухудшалась тем, что ему требовалась медицинская помощь.

Искать Александра решили в двух города -: родном Мончегорске и Апатитах, куда он уезжал не раз. В первую очередь волонтеры стали распространять свои оранжевые ориентировки.

Найти Александра помогли ориентировки. Фото: vk.com/la_murmansk

Найти Александра помогли ориентировки. Фото: vk.com/la_murmansk

- Отправляем рассылку МегаФон, Яндекс.Такси, Яндекс.Еда и Яндекс.Районы по этим двум городам. Публикуем ориентировку в нашей группе в "ВКонтакте" и запускаем репост по всем пабликам региона. Параллельно начинаем обзванивать все больницы, - рассказывает инфорг "Лизы Алерт" в Мурманской области Наталья Сплин. - Проходит буквально полтора часа, и ориентировка срабатывает! На "горячую линию" отряда мы получаем первое свидетельство: Николай видел похожего человека около недели назад в городе Апатиты. Подробно опрашиваем свидетеля и принимаем информацию к сведению. Николай видел потерявшегося достаточно давно, описать его точно не может, и пока что мы не можем быть уверены, что это был именно он. Но свидетельство в любом случае проверить нужно.

Сделать это получилось очень быстро. Через полчаса на "горячую линию" отряда снова позвонили. Мужчина рассказал, что видел похожего на Александра мужчину в то же время и в том же месте, что и первый очевидец. Потом аналогичные сообщения появились под ориентировками в "ВКонтакте". Поэтому волонтеры решили искать в Апатитах.

Брат пропавшего мужчины вместе с оперуполномоченным поехал по магазинам в надежде, что продавцы вспомнят, что видели Александра. Почти два дня зацепок не было, а потом...

- Утром 26 мая на "горячую линию" отряда поступает звонок. Фельдшер скорой помощи увидел нашу ориентировку в социальных сетях, а сегодня утром он был на вызове у Александра. В больницу его не забрали, но теперь мы точно знаем, где он находится! Через час по полученному нами свидетельству полиция забирает нашего потерявшегося домой, где его все эти дни с нетерпением ждет его сестра Яна, которая и подала нам заявку на этот поиск, - продолжает Наталья Сплин.

После этой истории сестра Александра решила стать волонтером "Лизы Алерт", а северян просят делать репосты ориентировок. Дело секундное, но очень важное!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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