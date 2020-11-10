«Я сразу кинулся помогать, ни о чем не думая»: в Мурманске наградили 8-летнего мальчика, который спас пожилую женщину

Медаль "За проявленное мужество" вручается детям впервые в этом году. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

В конце минувшего лета в Ковдоре появился юный супергерой, который вызволил из беды пожилую северянку. Эта история тогда облетела все региональные (и не только) СМИ и соцсети, и сейчас мы ее вам напомним.

Как это было

23 августа восьмилетний Денис Садов отправился на прогулку на велосипеде и, катаясь, услышал крики о помощи. Оказалось, что неподалеку в канаву упала местная жительница Евгения Ставчанская. Она спустилась к каналу водоотведения помыть руки - тут-то и произошел несчастный случай: склон оказался крутой, северянка поскользнулась и упала вниз. Бросив велосипед, мальчик побежал на помощь. Для успешной спасательной операции ему пришлось позвать и взрослых.

- Ребенок сначала отважно пытался вытащить женщину из канала, однако силы оказались неравны. Тогда Денис кинулся на дорогу и стал останавливать автомобили, чтобы кто-нибудь помог бедной северянке, - рассказал один из очевидцев произошедшего Никита Плотников.

На зов юного героя откликнулись трое молодых людей: Константин Зуев, Алексей и Никита Плотниковы, которые проезжали мимо на машине. Константин и Алексей побежали вызволять женщину, а Никита вызвал скорую помощь. Когда промокшую Евгению Ставчанскую достали из канала, она была в сознании, но без травм не обошлось.

- На лице - порез, глаз был в крови. Кроме того, она сломала руку - открытый перелом, если не ошибаюсь. Мы дождались приезда медиков, которые прибыли буквально через десять минут, передали женщину им и уехали, - вспоминает наш собеседник. – По словам дочери северянки, она чувствует себя уже намного лучше.

Денис Садов пообещал и впредь помогать людям. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Ковдорчанин отметил, что героями он и его друзья себя не чувствовали - просто оказались в нужном месте в нужное время. А мальчика, наоборот, очень хвалят. Как рассказала мама юного спасателя Анна Садова, ребенок пришел домой после своего подвига очень воодушевленный.

- Прибежал весь на эмоциях и рассказал, что помог бабушке. Я его похвалила, он переоделся и пошел гулять дальше как ни в чем не бывало, - говорит женщина.

Глава администрации Ковдорского района Сергей Сомов после этих событий наградил всех спасителей Евгении Ставчанской, вручив им подарки и грамоты.

Кроме того, отважного мальчика позвал с собой в Североморск на форум «Армия-2020» губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Во флотской столице Денису очень понравилось.

«За проявленное мужество»

Но на этом чествование юного героя не закончилось. Так, 10 ноября сенатор Татьяна Кусайко, представляющая Мурманскую область в Совете Федерации, вместе с главой заполярного региона вручили Денису Садову медаль «За проявленное мужество». Награждение детей и подростков, проявивших личную отвагу в экстремальных ситуациях, проходит в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои».

- Конечно, это очень почетная миссия. Вообще, такая медаль, которая утверждена Советом Федерации, вручается впервые в этом году. Мы, взрослые, иногда сами учимся у детей, и их героические поступки обязательно должны ценить, - подчеркнула Татьяна Кусайко. - Читая характеристику Дениса Садова, я особенно запомнила последние строчки, где отмечают его честность и умение признавать свои ошибки. Думаю, мальчик проживет свою жизнь с честью и станет примером для других людей. Это большая гордость, что наши юные северяне обладают мужеством и героизмом.

Губернатор Мурманской области поблагодарил мальчика за проявленную отвагу. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Как отмечает сам Денис, героем он себя отнюдь не считает.

- В тот момент я сразу кинулся помогать, ни о чем не думая. Прямо адреналин почувствовал. Мне было совсем не страшно, потому что я верил, что все обойдется хорошо, - скромно делится эмоциями юный ковдорчанин. - Я очень рад, что меня наградили. Медаль обязательно покажу в школе, а потом повешу на стену в своей комнате. В следующий раз, если нужно будет помочь человеку, я непременно это сделаю.

По словам мальчика, необязательно идти работать в МЧС или правоохранительные органы, чтобы творить добро, ведь помогать людям можно и без этого. Главное, чтобы все шло от сердца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели из Апатитов несколько километров несли по сопкам и болоту 82-летнюю женщину, которая провела ночь в лесу. Вместе с родственником северянка отправилась за грибами и заблудилась (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru