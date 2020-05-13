Правительство РФ утвердило создание ТОР в Мурманской области

13 Май 2020 2020-05-13T12:40:50+03:00

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В конце прошлого года губернатор Андрей Чибис сообщил, что в Мурманской области будет создана территория опережающего развития "Столица Арктики".

Сейчас стало известно, что правительство РФ утвердило проект, сейчас он находится на регистрации.

В ТОР на данный момент входят четыре участника, общий объем инвестиций которых составляет 127 миллиардов рублей, также будут созданы новые рабочие места.

Первый участник - "Новатэк", который строит Центр крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке (инвестиции составляет 79 миллиардов рублей, 15 тысяч новых рабочих мест), второй - морской торговый порт "Лавна" со строительством угольного перегрузочного комплекса "Лавна" (20,6 миллиарда рублей инвестиций, 1029 рабочих мест). Также морской терминал "Тулома" строит в порту Мурманск терминал минеральных удобрений апатитового концентрата (12,3 миллиарда рублей инвестиций, 234 новых рабочих места), а в рамках Корпорации развития Мурманской области планируется создать международный культурный деловой центр для реализации геополитического и культурного потенциала региона (3,7 миллиарда рублей, 300 рабочих мест).

-Идет работа по включению в ТОР еще двух проектов, общий объем инвестиций которых составит более 16 миллиардов рублей, будет создано 465 новых мест. Это порт Лиинахамари, в рамках которого планируется создание туристического курорта с возможностью приема круизных судов. Объем инвестиций - 12,5 миллиарда рублей, будет создано 250 новых рабочих места. И терминал "Ударник" от группы компаний "Норебо": в Междуречье будет построен рефрижераторный морской терминал для промышленных компаний, объем инвестиций 3,9 миллиарда рублей, будет создано 250 рабочих мест, - сообщил первый заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Тырцев.

Соглашения с резидентами будут подписаны в течение месяца после выхода постановления Правительства РФ.

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