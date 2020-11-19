Щенок хаски, которого бросили привязанным в лесу в Мурманске, обрел добрых хозяев

Собачка уже довольна жизнью. Фото: Марина Егорова.

Хорошо, когда душещипательные истории заканчиваются хэппи-эндом, особенно те, что касаются братьев наших меньших. Так, мурманский щенок хаски, которого 8 ноября обнаружили привязанным к дереву в лесу, отправился жить к новым хозяевам.

Напомним: на малышку, которую назвали Варей, по счастливой случайности наткнулась жительница областного центра Надежда Титова, которая спасла замерзшую хвостатую и стала подыскивать ей добрые руки. Желающих забрать неугомонную и красивую кроху была масса, однако такой породе нужна особая забота и много простора для игр, что обеспечить может далеко не каждый. В итоге выбор пал на семью из Заполярного, у которых есть такой же питомец - сибирский хаски Фараон.

- У нас все замечательно: живем, играем, развиваемся. Варвара очень активная, чувствует себя превосходно. У нас есть возможность вывозить собак на природу, чтобы они вдоволь могли нарезвиться, - поделилась с "КП" новая хозяйка щенка Марина Егорова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Появилось видео, как бывший хозяин истощенного добермана бросает пса у здания суда в Мурманске. Собаку привязали к дереву и оставили погибать (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru