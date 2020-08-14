В Мурманске от коронавируса умерла талантливый журналист и продюсер Ирина Тверитинова

Трудно поверить, что Иры больше нет. Фото: из личного архива Ирины Тверитиновой

Коронавирус не щадит никого. Не пощадил он и нашу коллегу, сотрудника телеканала ГТРК «Мурман» Ирину Тверитинову.

- С прискорбием сообщаем о смерти коллеги Иры Тверитиновой. Она умерла вечером 13 августа из-за осложнений в результате коронавируной инфекции, - такое сообщение разлетелось по сем СМИ Мурманской области.

Сказать, что в этом трудно поверить – это ничего не сказать. Говорить об Ире в прошедшем времени больно и непривычно. Она была не только профессионалом с большой буквы, но и оптимистичным, ярким и энергичным человеком.

Ирина Тверитинова проработала в «Комсомолке» три года с апреля 2011 года по апрель 2014 года.

- Что можно сказать об Ире? У нее всегда была записная книжка, полная телефонов контактных лиц. Благодаря ей и своему обаянию она могла из любой новости сделать шедевр, но бралась, разумеется, за самые интересные и эксклюзивные. Похвала из ее уст для коллег была крайне цена – до нее надо было дорасти, - вспоминают журналисты мурманской «Комсомолки».

Ира не работает в «КП» уже много лет, но все равно, казалось, что вот сейчас за дверью раздастся стук ее каблучков и влетит вихрь оптимизма. Теперь уже не раздастся и не влетит…

- Ирина как никто умела добывать информацию, организовывать съемки, договариваться о них даже с теми, кто никак не хотел идти телевидению навстречу. В соцсетях чувствовала себя как рыба в воде. Любила путешествовать, читать. О себе писала «сложная, но местами забавная». Семейное положение - влюблена. Ирина очень нежно относилась к своему мужу, они всегда заботились друг о друге, - отзываются о погибшей коллеги с ГТРК «Мурман».

Как удалось выяснить, врачи боролись за жизнь талантливого журналиста до последнего. Иру подключили к ИВЛ, но все же коронавиурс победил.

Ирине Тверитиновой было всего 40 лет...

Редакция газеты «Комсомольская правда» - Мурманск» приносят искренние соболезнования родным и близким Ирины Тверитиновой.

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