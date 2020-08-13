Ушел из жизни почетный житель Североморска и заслуженный строитель Павел Жидяев

Североморец скончался на 87 году. Фото: vk.com/smvk1

12 августа не стало почетного жителя Североморска, полковника в отставке и заслуженного строителя РСФСР Павла Жидяева, который посвятил свою жизнь возведению флотской столицы. Всего неделю он не дожил до своего 87-го дня рождения.

- Павел Сергеевич приехал в Североморск в октябре 1956 года. Здесь он начал трудовую деятельность в должности производителя работ в«Северовоенморстрое». Потом руководил флотским Управлением капитального строительства, был первым заместителем начальника Военно-морского строительного управления Северного флота. В 1990 году уволился в запас, но продолжал работать в ведущим инженером отдела материально-технического снабжения, - отметили в администрации Североморска.

За многие годы северянин воспитал и обучил сотни инженеров-строителей. Полвека он отдал возведению Североморска. На его счету - строительство жилых домов, объектов социально-культурного назначения, инфраструктуры баз Северного флота.

В последние годы, несмотря на почтенный возраст, Павел Сергеевич продолжал активно участвовать в жизни города. Был награжден орденом «Трудового Красного Знамени СССР», и многочисленными медалями за боевые заслуги перед Отечеством. Звание почетного гражданина ему присвоили в 2006 году за долголетний труд на стройках флотской столицы и большой вклад в развитие города.

"КП" выражает искренние соболезнования родным и близким Павла Сергеевича Жидяева.

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