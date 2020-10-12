В Мурманск пришел ледокол "Арктика"

Во время ледовых испытаний «Арктика» хорошо показал свои характеристики. Фото: Пресс-служба «Атомфлота».

12 октября в порт Мурманск зашел атомный ледокол "Арктика" - головное судно проекта 22220 "Арктика". В Заполярье он пришел после ледовых испытаний: 3 октября ледокол достиг Северного полюса. А теперь пришел в порт-приписки, где после ревизии будет подписан акт приемки.

- Все ледоколы хороши, но в этот вложили новые характеристики: помимо размерения больше мощность, проходимость, гораздо меньше экипаж, что повышает экономическую эффективность. Новый реактор с повышенной внутренней безопасностью, гораздо меньше нужна его перезарядка - рассказал про новое судно в строю генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. - Во время ледовых испытаний "Арктика" хорошо показал свои характеристики. Как человек технический, всем я удовлетворен быть не могу, думаем, как улучшить последующие ледоколы. Это говорит о том, что надо осознать, что сделано и как двигаться дальше.

Также глава предприятия рассказал, что планировалась программа, по которой планировался параллельный вывод ледоколов на фоне принятия в эксплуатации новых. Но в данный момент все суда в строю и восстребованны.

- Наша надо синхронизировать трассы Северного морского пути, главная задача - освоение восточного маршрута. В этом году были выполнены сверхранние майские два рейса. Мы продолжим серию этих испытаний в зимний период, чтобы потихоньку выйти к 2025 году на круглогодичную авиацию, - продолжил Мустафа Кашка.

Расчетный срок службы "Арктики" составляет 40 лет.

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