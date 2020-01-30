В Мурманской области запретили продавать снюсы и насвай несовершеннолетним

Больной вопрос с распространением снюсов губернатор Мурманской области Андрей Чибис поднял еще перед Новым годом, поспешив четко обозначить свою позицию: «Этой заразы не должно быть в Заполярье!».

Бороться с распространением этого вида жевательного табака решено было всем миром, и начать необходимо именно со школ, где ситуация катастрофическая.

- Есть образовательные учреждения, где администрация активно борется со снюсами, а где-то на это смотрят сквозь пальцы. Однако директор помимо осуществления образовательного процесса, обязан обеспечивать и порядок в своем учреждении, - подчеркнул Андрей Чибис. – Прошу муниципалитеты провести работу с руководителями школ, и в случае, если ситуация не изменится, увольнять, не взирая на былые заслуги.

А меньше чем через месяц в Мурманскую областную Думу глава региона передал законопроект о запрете снюсов на территории Кольского полуострова с просьбой принять его в кратчайшие сроки. Народные избранники изучили текст документа, историю вопроса, и пришли к выводу, что это принципиальный момент для здоровья юных северян.

В том, что депутаты Мурманской области поддержат инициативу губернатора, можно было не сомневаться. Перед принятием законопроекта перед парламентариями выступила министр юстиции Мурманской области Ксения Зинатуллина.

- Показатели потребления табака в России все еще повышенные. В том числе много тех, кто ранее его не употреблял, но решился. Речь идет о таких продуктах, как снюс - вид жевательного табака, насвай (некурительный табак, в состав которого также входит щелочь. – Ред.) и никотиносодержащей продукции, к которой относятся также конфеты, леденцы, мармелад с добавками, - сообщила министр. – По действующему законодательству, так как никотин – это не табак, нельзя применить какие-либо меры для тех, кто распространяет его среди несовершеннолетних.

Ксения Зинатуллина привела пугающие данные, которые красноречиво говорят, почему нельзя считать, что нет ничего страшного в баловстве снюсами. Баночку зелья можно купить примерно за 300 рублей (подростки без труда накопят такую сумму), в ней будет 24 «таблетки». При этом употребление уже восьми может привести к гибели человека, вес которого меньше 50 килограммов. Кстати, Роспотребнадзор Мурманской области провел контрольную закупку, чтобы проверить, можно ли купить никотиносодержащую продукцию в Интернете. Оказалось можно: продавец охотно рассказал, куда прийти и сколько денег принести.

- Эта продукция есть в школах, классные руководители о ней знают, а вот родители – нет, - продолжила Ксения Зинатуллина.

Депутаты единогласно поддержали законопроект, но попросили уточнить детали. Напомним, для граждан штраф за нарушение закона составит 5 тысяч рублей, должностным лицам – 50 тысяч, а юридическим – 150 тысяч рублей.

- Почему такой такой маленький штраф для физических лиц? Именно через них и будет в основном распространяться отрава, - спросил Владимир Ахрамейко.

Его мысль развили коллеги. Мол, не пора ли ввести и уголовную ответственность за продажу снюсов и прочей гадости несовершеннолетним?

- Не хочется, чтобы закон был рамочным, должен защищать наших детей. Штрафы могут быть увеличены в будущем, но сначала мы подождем, чтобы это случилось на федеральном уровне.

Законопроект был принят в окончательном чтении и отправлен на подпись Андрею Чибису.

Напомним: в Мурманской области также работает "горячая линия", на которую можно сообщить, где торгуют никотиносодержащей продукцией.