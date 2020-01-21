В Мурманской области две недели будет работать «горячая линия» по снюсам

21 Янв. 2020 2020-01-21T17:37:54+03:00

Рассказать, где торгуют снюсами, можно будет и после акции. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сообщить, где торгует этой отравой, можно в любое время

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Борьба с некурительной никотинсодержащей продукцией набирает обороты. Напомним: губернатор Мурманской области Андрей Чибис внес в региональный парламент законопроект о запрете снюсов. А 20 января в Роспотребнадзоре стартовала Всероссийская «горячая линия» по такой продукции.

- До 3 февраля наши специалисты готовы ответить на любые вопросы о снюсах и другой аналогичной продукции. Сообщить же, где торгуют ими, можно будет и после акции: если речь идет о торговых точках – то звоните нам, если о других местах – то обращаться надо в правоохранительные органы, - сообщили в Роспотребнадзоре Мурманской области.

Звонков ждут по телефонам:

8 (8152) 473-578, 472-477, 472-067 – Мурманск, Кольский район,

8 (81536) 7-17-19, 7-16-26, 8-953-75-35-648 – Мончегорск,

8 (81536) 7-17-19, 7-16-26, 8-953-75-35-648, 8 (81552) 5-07-92 – Оленегорск,

8 (81536) 7-17-19, 7-16-26, 8-953-75-35-648, 8 (81538) 4-37-24 – Ловозерский район,

8-981-300-84-04, 8-953-755-03-20, 8-908-605-01-58, 8 (81531) 5-93-62 – Апатиты, Кировск,

8-950-890-08-61, 8-908-605-01-58, 8 (81531) 5-93-62 – Ковдорский район,

8-902-282-81-38, 8 (81533) 3-15-01, 3-35-99, 3-17-75 – Полярные Зори, Кандалакшский и Терский районы,

8 (81537) 5-05-11, 5-06-19, 5-38-84, 8 (8152) 472-477 – ЗАТО Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО Островной, ЗАТО Заозерск,

8 (81554) 3-84-97, 3-98-92, 3-75-95 – Печенгский район.

По телефонам «горячей линии» можно звонить в рабочее время: понедельник – четверг с 09.15 до 17.00, пятница с 09.15 до 15.00, обед с 12.00 до 13.00.

ИСТОЧНИК KP.RU