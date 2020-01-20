«Этой заразы не должно быть в Мурманской области»: Депутаты рассмотрят законопроект о запрете снюсов
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис ратует за здоровый образ жизни и, кажется, всерьез решил как можно больше убрать опасные для молодежи искушения.
Напомним: глава региона уже объявил войну наливайкам и снюсам. Но если в отношении первых закон уже меняют, то у вторых все еще впереди.
- Я внес в областную Думу законопроект о запрете снюсов. Прошу сделать все возможное, чтобы этой заразы не было в Заполярье. Особое внимание следует обратить на распространение снюсов в школах. Еще раз прошу руководителей образовательный учреждений активно бороться с этим. В противном случае придется принимать кадровые решения. Школа несет не только образовательную функцию, но и функцию сохранения ценностей, - отметил Андрей Чибис.
По словам главы региона, динамика в этом вопросе есть, но проблема не решена.
ИСТОЧНИК KP.RU