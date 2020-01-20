2020-01-20T11:19:39+03:00
Общество

«Этой заразы не должно быть в Мурманской области»: Депутаты рассмотрят законопроект о запрете снюсов

Директорам школ поручили пристальнее смотреть за учениками
Елена МОЛОДЦОВА
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Снюсы в Мурманской области окажутся вне закона.Снюсы в Мурманской области окажутся вне закона.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис ратует за здоровый образ жизни и, кажется, всерьез решил как можно больше убрать опасные для молодежи искушения.

Напомним: глава региона уже объявил войну наливайкам и снюсам. Но если в отношении первых закон уже меняют, то у вторых все еще впереди.

- Я внес в областную Думу законопроект о запрете снюсов. Прошу сделать все возможное, чтобы этой заразы не было в Заполярье. Особое внимание следует обратить на распространение снюсов в школах. Еще раз прошу руководителей образовательный учреждений активно бороться с этим. В противном случае придется принимать кадровые решения. Школа несет не только образовательную функцию, но и функцию сохранения ценностей, - отметил Андрей Чибис.

По словам главы региона, динамика в этом вопросе есть, но проблема не решена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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