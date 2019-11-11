2019-11-11T12:58:44+03:00
Общество

Губернатор Мурманской области объявил войну «наливайкам»

Вместо них должны появиться учреждения, развивающие личность
Елена МОЛОДЦОВА
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Вместо "наливаек" хотят открыть спортзалы.Вместо "наливаек" хотят открыть спортзалы.Фото: Алексей ФОКИН
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Как оказалось, во время поездки в Оленегорск и Мончегорск губернатор Мурманской области Андрей Чибис обращал внимание не только на то, как убраны от снега дороги и дворы, но и как в этих городах организованы общественные пространства. После визита в эти города Андрей Владимирович объявил войну распивочным.

- В том же Мончегорске заезжаешь в один из дворов огромного спального района, висит приличная вывеска, а заходишь внутрь - это «шалман». В два часа дня он уже весь полон пьяных молодых людей, как женщин, так и мужчин, - приводит пример глава региона. – Мне докладывали, что восемь «наливаек» удалось закрыть. Мне нужен их полный список. Также необходимо поправить областное законодательство, на каком расстоянии от жилых домов и социальной инфраструктуры они должны находиться. Эти «распивайки» надо закрывать! Говоря о модернизации здравоохранения, мы должны исключить условия, когда люди убивают свое здоровье.

Вице-губернатору Александру Хомякову поручено создать штаб по борьбе с такими заведениями. В него войдут представители правоохранительных и контролирующих органов. Как отметил Чибис, работа должна вестись активно, жестко, системно и в соответствии с законодательством.

- Однако просто закрыть мало, надо продумать программу господдержки по предоставлению грантов, чтобы заменить «наливайки» учреждениями, развивающими личность, - подчеркнул Андрей Владимирович.

ИСТОЧНИК KP.RU

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