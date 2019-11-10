2019-11-10T09:52:32+03:00
Общество

Губернатор Мурманской области помог вытащить улетевшую в кювет машину

Андрей Чибис возвращался из Оленегорска и Мончегорска, где проинспектировал, как убирают город [видео]
Елена МОЛОДЦОВА
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Андрей Чибис посмотрел, как обстоят дела с уборкой снега в Мончегорске и Оленегорске. Фото: Правительство Мурманской областиАндрей Чибис посмотрел, как обстоят дела с уборкой снега в Мончегорске и Оленегорске. Фото: Правительство Мурманской области
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О том, что, несмотря на занимаемый высокий пост, губернатору Мурманской области Андрею Чибису не чужды проблемы простых людей, известно давно. Глава региона переводил через дорогу бабушку, участвует в судьбе бездомного кота, который оказался болен раком, а теперь вот вытаскивает машину из кювета. Как и обещал на оперативном совещании 5 ноября, Андрей Владимирович лично поехал посмотреть, как обстоят дела с уборкой снега в нескольких муниципалитетах. В среду, 6 ноября, Чибис колесил на Land Cruiser по Мурманску, а в субботу отправился в Мончегорск и Оленегорск.

- Очевидно совершенно, что ситуация в лучшую сторону меняется. Дороги и дворы стали чище. Я проехал Мончегорск, Оленегорск. Но всем коллегам из муниципалитетов не стоит забывать, что чистые дороги – это не только бытовой комфорт, но и безопасность. Вот сейчас будем помогать вытаскивать съехавшую в кювет машину, - сообщил Андрей Чибис. – Еще раз обращаю внимание, что дороги и тротуары должны быть убраны, чтобы машины не бились и никто не ломал ноги. К сожалению, большое количество аварий! Всех водителей прошу быть аккуратнее за рулем. Погода меняется, и в любой момент, чуть отвлекшись, можно выскочить с трассы или попасть в аварию. Будьте внимательнее за рулем!

Как сообщают паблики, специализирующиеся на освещении ситуации на дорогах, вытаскивать губернаторскому внедорожнику пришлось автомобиль туристов из Москвы. Вместе с Андреем чибисом в спасательной операции участвовал наряд ДПС.

Губернатор Мурманской области помог вытащить улетевшую в кювет машину.Автор: Мурманск ДТП ЧП

ИСТОЧНИК KP.RU

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