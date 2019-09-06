2019-09-06T11:52:41+03:00
Дом. Семья

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис вызвался найти дом бездомному коту из Североморска

Спасенному пушистику, скорее всего, потребуется дорогостоящая операция
Елена МОЛОДЦОВА
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У кота, на которого вызвали отлова, оказался сильный ангел-хранитель. Фото: Юлианна ЖуковаУ кота, на которого вызвали отлова, оказался сильный ангел-хранитель. Фото: Юлианна Жукова
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В посте, который появился днем 5 сентября, в одной из зоозащитных групп Заполярья, по сути, нет ничего необычного.

- Кот сидит в подъезде, судя по всему не первый день. Жильцам такое соседство не нравится, написали жалобу в отлов. Его срочно надо забрать! Без передержки кота ждет – смерть! Кот очень ласковый, красивый. Мы обеспечим его кормом, вольером, лотками, наполнителем. Запишем к врачу. Но у нас очень давно исчерпаны возможности, - написала в группе «Усы, лапы, хвост г. Североморск» волонтер Юлианна Жукова.

Таких криков о помощи, как не жаль, появляется ежедневно по несколько штук. Но этот серебристый красавец родился под счастливой звездой. На помощь ему решил прийти сам врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

- Давайте мы заберем, поищем котику дом, - отозвался Андрей Владимирович в комментариях, чем вызвал бурю оваций от других подписчиков сообщества.

В случае с котом сработала теория шести рукопожатий. Пост о несчастном котике увидела в соцсетях супруга одного и сотрудников правительства и стала умолять мужа забрать беднягу себе. Так о нем и узнал Андрей Чибис. Его помощники связались с волонтерами, и спустя час ошалевший от такого внимания кот был уже в правительстве Мурманской области.

- Андрей Владимирович лично вышел встретить кота и отдал распоряжению председателю комитета по ветеринарии Мурманской области Алексею Касаткину заняться бедным животным. Признаться, мы были приятно удивлены такому вниманию, - рассказывает Юлианна Жукова.

Правда, несмотря на столь мощную поддержку, у кота оказались проблемы со здоровьем: он был сильно истощен, а челюсть сломана. В ветклиники у бедолаге диагностировали остеомиелит и поставили остеосаркому под вопросом. Вероятно из-за проблем со здоровьем пушистик и оказался в подъезде. Если диагноз подтвердится, то зоозащитникам придется поднять вопрос о дорогостоящей операции в Москве. Увы, в Мурманске их просто не делают.

- После лечения мы либо найдем для него новую семью, либо оставим у себя в правительстве, - отметил Андрей Чибис.

ИСТОЧНИК KP.RU

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