2019-11-05T09:32:59+03:00
Общество

Губернатор Мурманской области провел оперативное совещание из Москвы

Почти 2000 километров не помешали Андрею Чибису устроить разнос тем, кто забыл о своей обязанности чистить дворы от снега
Елена МОЛОДЦОВА
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Несморя на то, что Андрей Чибис находится в Москве, совещание получилось не менее содержательным. Фото: Правительство Мурманской областиНесморя на то, что Андрей Чибис находится в Москве, совещание получилось не менее содержательным. Фото: Правительство Мурманской области
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Командировка главы региона в Первопрестольную – не повод расслабляться и отменять традиционное оперативное совещание. Даже находясь почти в 2000 километрах от столицы Заполярья, губернатор Мурманской области Андрей Чибис держит правительство региона в тонусе.

- Сегодня впервые оперативное совещание проходит в таком необычном режиме, - отметил Андрей Владимирович.

К слову, это не помешало главе региона напомнить муниципалитетам и профильному ведомству о том, что убирать города и поселки от снега необходимо своевременно. Пока проблема c дворами, несмотря на начало зимы, предстает во всей своей красе.

- Я сам лично на этой неделе сделаю несколько выездов без предупреждения в муниципалитеты, чтобы посмотреть, как это работает, - пообещал Чибис.

Собственно говоря, выполнять текущую работу местным властям некогда – успеть бы асфальт в снег положить. Объекты, где с благоустройством затянули до зимы, есть почти в каждом муниципалитете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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