Губернатор Мурманской области провел оперативное совещание из Москвы
Командировка главы региона в Первопрестольную – не повод расслабляться и отменять традиционное оперативное совещание. Даже находясь почти в 2000 километрах от столицы Заполярья, губернатор Мурманской области Андрей Чибис держит правительство региона в тонусе.
- Сегодня впервые оперативное совещание проходит в таком необычном режиме, - отметил Андрей Владимирович.
К слову, это не помешало главе региона напомнить муниципалитетам и профильному ведомству о том, что убирать города и поселки от снега необходимо своевременно. Пока проблема c дворами, несмотря на начало зимы, предстает во всей своей красе.
- Я сам лично на этой неделе сделаю несколько выездов без предупреждения в муниципалитеты, чтобы посмотреть, как это работает, - пообещал Чибис.
Собственно говоря, выполнять текущую работу местным властям некогда – успеть бы асфальт в снег положить. Объекты, где с благоустройством затянули до зимы, есть почти в каждом муниципалитете.
ИСТОЧНИК KP.RU