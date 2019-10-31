Коту, которого взялся спасать губернатор Мурманской области, поставили страшный диагноз

СЕГОДНЯ 13:38 2019-10-31T13:26:14+03:00

Даже если сделать серебристому красавцу операцию, рак кости все равно убьет его меньше чем через год

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Почти два месяца ничего не было известно о судьбе бездомного метиса сибирского кота из Североморска, судьбу которого собственноручно взялся устроить губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Сказано – сделано! Пушистика, изрядно истощенного за дни скитаний после предательства своих хозяев, привезли познакомиться с его высокопоставленным ангелом-хранителем, а потом отправили на обследование в ветклинику. Имя же для кота доверили выбрать главе региона. Он попросил своих многочисленных подписчиков предложить варианты, но о своем решение до сих пор так и не сообщил.

- Передержка для ставшего в один день известным кота нашлась довольно быстро. Он находится у заботливых людей, которые о нем заботятся, - рассказывает осведомленный источник «КП». – К сожалению, наши самые страшные подозрения подтвердились – у Мишки (так его ласково зовут его временные хозяева – Ред.) диагностировали плоскоклеточный рак кости. Если верить научным статьям, то жить бедняге осталось не больше 10 месяцев. Кончено, можно было провести дорогостоящую операцию и удалить опухоль, но шансы на жизнь от этого не увеличатся, а реабилитационный период крайне тяжел.

Поэтому решено: котика не усыплять, а окружить в последние месяцы жизни максимальной заботой и любовью, а его покровитель обеспечит его всем необходимым. К слову, сам Мишка оказался очень ласковым и красивым представителем кошачьих. Ходят слухи, что впереди его ждет очередной поворот судьбы. Эту интригу совсем скоро пообещал раскрыть сам Андрей Чибис.

ИСТОЧНИК KP.RU