Имя для спасенного в Североморске кота доверят выбрать Андрею Чибису

СЕГОДНЯ 16:13 2019-09-06T15:23:50+03:00

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Сегодня с самого утра весь город говорит о том, что врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис спас кота из подъезда в Североморске, на которого вызвали отлов. Напомним, глава региона увидел в пост зоозащитников в социальных сетях и решил принять участие в судьбе брошенного животного. Оказалось, что у мурлыки сломана челюсть и он крайне истощен. Сейчас его здоровьем занимаются ветеринары, у которых есть подозрение, что у кота остеосаркома. Если диагноз подтвердится, пушистику потребуется дорогостоящая операция в Москве. Правда, Андрей Чибис уже заявил журналистам, что если для котейки не удастся найти дом, то его оставят на ПМЖ в правительстве региона.

Кстати, пока у спасенного высоким чиновником кота нет имени.

- Мы решили предоставить это право Андрею Владимировичу. Передадим сегодня через помощников ему нашу просьбу, а то у нас будет Леопольд или Бонифаций, - говорит руководитель группы «Усы, лапы и хвост г. Североморск» Юлианна Жукова.

Кстати, по мнению мурманчан, следящих за происходящими в городе событиями, Андрей Чибис не устоит перед искушением и назовет кота Севером.

ИСТОЧНИК KP.RU