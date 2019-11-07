Лично и без предупреждения: Глава региона нагрянул с инспекцией во дворы Мурманска

СЕГОДНЯ 11:17 2019-11-07T11:11:26+03:00

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За семь месяцев, что Андрей Чибис руководит регионом в качестве губернатора, можно было уже привыкнуть, что он человек слова. И если сказал: лично и без предупреждения проверю, значит полагаться на авось, что забудет, точно не стоит. Вот и прозвучавшее на оперативном совещании 5 ноября «сам посмотрю, как в муниципалитетах убирают снег» Андрей Владимирович не преминул воплотить в жизнь.

Уже днем 6 ноября Чибис сел за руль Land Cruiser и прокатился по Мурманску, а заодно, по традиции, побеседовал с его жителями.

- Город убирают, но ситуация оставляет желать лучшего. Есть наледь на крышах, дворы чистятся медленно. С дорогами лучше, но надо понимать, что главные снегопады впереди. Результаты сегодняшней проверки стали предметом разговора с администрацией города, - подвел итог своего вояжа Андрей Владимирович.

В комментариях к посту на него обрушился град из адресов, где об уборке снега жильцы вообще не слышали. Правда, среди них было и одно веское замечание.

- Проверил на Land Cruiser? Проверять надо на «пузотерке», встрял – вызвал отвечающих – пусть толкают! – предложил крайне интересный вариант проверки Сергей Верховод.

ИСТОЧНИК KP.RU