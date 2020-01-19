Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на Крещение окунулся в иордань при -20

С 18 на 19 января православные верующие отмечали Крещение Господне. По всей Мурманской области на важный христианский праздник организовали 16 купелей со святой водой, где все желающие могли прикоснуться к божьей благодати. Также, утром в церквях Заполярья проходили крещенские службы. Чем же запомнился этот день жителям Кольского края?

Одна из главных традиций в крещенскую ночь – купание в проруби со святой водой. Так, на Семеновском озере в Мурманске, где были организованы две купели, собралось много горожан, среди которых был и губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Он тоже решил окунуться в иордань.

- Всех с праздником! У нас в Мурманске минус 20 градусов - настоящие крещенские морозы! – отметил на личной странице в соцсетях глава региона.

Глава региона тоже пришел погрузиться в прорубь. Фото: Правительство МО

Несмотря на суровый холод, многие жители областного центра были полны отваги, чтобы искупаться в студеной воде.

Несмотря на холод, мурманчане хотят искупаться в крещенскую ночь. Фото: vk.com/murmanskgroup

Погрузиться в купель в областном центре можно было с 21.00 18 января до 02.30 19 января. А для удобства на Семеновском озере оборудовали сразу две проруби.

На Семеновском озере собралось в крещенскую ночь много народу. Фото: vk.com/murmanskgroup

На озеро Имандра в Апатитах искупаться в святом источнике тоже пришло много местных жителей.

Апатитчане погружаются в прорубь на Имандре. Фото: Олег Семенкевич

В Кировске смелые северяне отправились на озеро Глубокое, чтобы взбодрить свое тело и дух и прикоснуться к божьей благодати.

- Крещение Господне! В городе горняков минус 18 градусов, - отметил в соцсетях северянин Андрей Замула.

Кировчанин не боится ледяной воды! Фото: Андрей Замула

Помимо крещенских купаний, по всему заполярному региону прошли праздничные службы в церквях. Так, в Оленегорске и Ловозере впервые провел Божественную литургию на Крещение митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

Священнослужитель проводит службу в храме преподобного Димитрия Прилуцкого в Оленегорске. Фото: vk.com/olenegorsk51rf

Так что Крещение в этом году жители Мурманской области должны запомнить надолго, ведь не каждый год в этот день выдаются столь сильные морозы!