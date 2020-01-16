Крещение в Мурманской области-2020: как пройдет один из главных христианских праздников

Православные северяне готовятся к особенному празднику – в ночь с 18 на 19 января пройдет Крещение. В этот день верующие окунутся в иордани, чтобы прикоснуться к божьей благодати. Пройти обряд жители Мурманской области смогут в 17 купелях, которые заранее оборудуют в определенных местах.

Сотрудники МЧС обрудовали 17 купелей в Мурманской области. Фото: ГУ МЧС по Мурманской области

Где купаться?

В Мурманске погрузиться в святой источник можно будет на Семеновском озере в районе «Домика моржей», а также на озере Среднем (Верхнеростинское шоссе, 33).

- Окунуться в студеные воды Семеновского озера можно будет с 21.00 18 января до 02.30 19 января. Для переодевания будет установлена специальная палатка. Рядом с прорубью планируется установить купальню с дном. Погружение будет проходить под контролем сотрудников МЧС. Те, кто точно уверен в своем здоровье, и «моржи» могут прийти искупаться после 7.00 в воскресенье, - сообщил руководитель общественной организации «Моржи города Мурманска» Александр Рожков.

В заполярной столице искупнуться в Крещение можно на Семеновском озере. Фото: Моржи города Мурманска

Другие города региона без обряда на Крещение тоже не остались (читайте «Конкретно»).

- В прошлом году купелей было всего 15, а в этот раз добавили две проруби в ЗАТО Александровск. Места организованного купания обеспечат специальными подходами, настилами на лед и безопасными спусками, а также сооружениями для обогрева и переодевания. Для обеспечения безопасности в крещенскую ночь будет задействовано около 55 человек и 15 единиц техники в городах и поселках Мурманской области, - отметил начальник Главного управления МЧС России по Мурманской области Руслан Назаров.

Погружаемся правильно

Чтобы погружение в купель прошло без проблем и негативных последствий для организма, спасатели главного управления МЧС России по Мурманской области настоятельно рекомендуют придерживаться некоторых правил купания в ледяной воде:

Окунаться следует в специально оборудованных прорубях у берега под присмотром спасателей.

Чтобы не случилось беды, северяне будут под присмотром спасателейФото: Михаил ФРОЛОВ

Перед погружением в прорубь нужно разогреть тело, сделав разминку или пробежку. Такж не стоит забывать, что купаться запрещается в состоянии алкогольного опьянения.

Употреблять спиртное перед погружением в прорубь запрещено.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Подходить к проруби стоит в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы не потерять чувствительность ног. Например, можно надеть шлепанцы. Идя к проруби, помните, что дорожка может быть скользкой. Шагайте медленно и внимательно.

Чтобы не поскользнуться, лучше надеть шлепанцы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С головой в ледяную воду окунаться не стоит, чтобы сосуды мозга не начали рефлекторно сужаться. Погружаться лучше всего по шею.

Нырять с головой не стоит, лучше окунуться по шеюФото: Олег УКЛАДОВ

При входе в воду первый раз старайтесь быстро достигнуть удобной для себя глубины, но не плавайте. Помните, что холодная вода может вызвать совершенно нормальное безопасное учащенное дыхание. Не стоит находиться в проруби больше одной минуты, иначе организм может переохладиться.

Долго находиться в воде не стоит, дабы не заработать переохлаждение организмаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Если с вами ребенок, следите за ним, когда он погружается в прорубь. Испугавшийся малыш может легко забыть, что он умеет плавать.

За детьми нужно обязательно следитьФото: Олег УКЛАДОВ

- Выйти из проруби бывает не так просто. При выходе не держитесь за голые поручни, а используйте сухое полотенце или горсть снега с бровки проруби. Также можно зачерпнуть в пригоршни больше воды и опершись о поручни, быстро и энергично подняться. После купания нужно растереть себя и ребенка махровым полотенцем и надеть сухую одежду. Можно согреться горячим чаем или травяным настоем, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

После погружение нужно растереть себя сухим полотенцем.Фото: Артем КИЛЬКИН

КСТАТИ

Благоволит ли погода?

Северянам в этом году повезло – сильных морозов и порывистого ветра в крещенскую ночь синоптики не обещают, как и оттепели. Так что волноваться о том, что лед растает, и погружение в святую воду отменят, не приходится.

- По Мурманской области в ночь с 18 на 19 января ожидаются небольшой снег и слабый ветер. Температура воздуха в регионе будет колебаться от -5 до -16 градусов. Низкие температуры заглянут только в малооблачные районы Заполярья. В областном центре ожидается -7-10. По предварительным данным, в Крещение оттепели в Кольском крае быть не должно, как и сильного ветра, - рассказала «КП» начальник мурманского гидрометцентра Елена Сиеккинен.

КОНКРЕТНО

Погрузиться в освященный источник можно будет:

- Мончегорск – озеро Лумболка (в районе эллинга)

- Оленегорск – озеро Комсомольское

- Апатиты – озеро Имандра (в районе поселка Тик-губа)

- Кировск – озеро Глубокое

- Полярные Зори – озеро Пинозеро

- Никель - озеро Куэтсъярви

- Луостари – реке Печенга

- Ковдор – озеро Ковдозеро

- Варзуга - река Варзуга (напротив Успенской церкви)

- Ревда – водоем у санатория-профилактория

- Снежногорск – озеро Арно

- Полярный – озеро Торфяное

- Гаджиево - озеро за домом № 81

- Североморск – река Ваенга (в районе загородного парка)

- Видяево – река Урица (район Свято-Никольского храма)