Крещение в Мурманской области: где пройдут праздничные службы
Один из главных христианских праздников – Крещение – уже совсем скоро наступит для православных верующих Мурманской области. Окунуться в святую воду и прийти на церковную службу можно будет практически в любом уголке заполярного региона.
- В храмах Мурманской митрополии Русской православной церкви праздничные службы с водосвятными молебнами пройдут утром 18 января и утром 19 января. Также, митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан впервые проведет Крещенские службы в храмах Оленегорска и Ловозера. 18 января Божественная литургия состоится в Димитриевской церкви Оленегорска, а 19 января - в Богоявленской церкви Ловозера. Службы начнутся в 9.00, - рассказал начальник информационного управления Мурманской епархии Павел Кондратьев.
Кроме того, в крещенскую ночь северян ждет обряд духовного очищения: все желающие смогут окунуться в купели со святой водой в специально оборудованных прорубях. В Кольском крае в этом году организовали 16 таких мест.
ИСТОЧНИК KP.RU