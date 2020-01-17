Крещение в Мурманской области: где пройдут праздничные службы

17 Янв. 2020 2020-01-17T15:18:16+03:00

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Один из главных христианских праздников – Крещение – уже совсем скоро наступит для православных верующих Мурманской области. Окунуться в святую воду и прийти на церковную службу можно будет практически в любом уголке заполярного региона.

- В храмах Мурманской митрополии Русской православной церкви праздничные службы с водосвятными молебнами пройдут утром 18 января и утром 19 января. Также, митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан впервые проведет Крещенские службы в храмах Оленегорска и Ловозера. 18 января Божественная литургия состоится в Димитриевской церкви Оленегорска, а 19 января - в Богоявленской церкви Ловозера. Службы начнутся в 9.00, - рассказал начальник информационного управления Мурманской епархии Павел Кондратьев.

Кроме того, в крещенскую ночь северян ждет обряд духовного очищения: все желающие смогут окунуться в купели со святой водой в специально оборудованных прорубях. В Кольском крае в этом году организовали 16 таких мест.

ИСТОЧНИК KP.RU